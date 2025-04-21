Маньяка Вороненко осудили на второй пожизненный срок

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд установил, что 11 ноября 2005 года Вороненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину в Полежаевском парке, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Преступник задушил жертву с помощью колготок после изнасилования, смерть наступила от механической асфиксии.

Кроме того, 26 сентября 2006 года Вороненко совершил аналогичное преступление в отношении несовершеннолетней, применив ремень для удушения, также совершив изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Обе жертвы скончались на месте от удушения.

Суд приговорил Вороненко к 18 годам лишения свободы, а по совокупности совершенных преступлений – к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима.

В 2024 году суд изменил меру пресечения в отношении уже осужденного пожизненно Дмитрия Вороненко. Его обвинили в убийстве девочки 19 лет назад и арестовали для проведения дополнительного расследования.