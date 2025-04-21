Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Маньяка Вороненко осудили на второй пожизненный срок
Отбывающий пожизненное наказание за убийства и изнасилования Дмитро Вороненко признан виновным в убийстве еще двух женщин с особой жестокостью, одно из преступлений совершено в отношении несовершеннолетней, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Суд установил, что 11 ноября 2005 года Вороненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину в Полежаевском парке, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Преступник задушил жертву с помощью колготок после изнасилования, смерть наступила от механической асфиксии.
Кроме того, 26 сентября 2006 года Вороненко совершил аналогичное преступление в отношении несовершеннолетней, применив ремень для удушения, также совершив изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Обе жертвы скончались на месте от удушения.
Суд приговорил Вороненко к 18 годам лишения свободы, а по совокупности совершенных преступлений – к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима.
В 2024 году суд изменил меру пресечения в отношении уже осужденного пожизненно Дмитрия Вороненко. Его обвинили в убийстве девочки 19 лет назад и арестовали для проведения дополнительного расследования.