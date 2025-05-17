Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В Подмосковье вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку
Вертолет Robinson R66 аварийно приземлился в Одинцовском районе Подмосковья
В районе села Иславское в Подмосковье вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку, получив механические повреждения, пилот остался невредим, сообщили в в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.
Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку в районе села Иславское Одинцовского района Московской области, передает ТАСС.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России., по факту происшествия начата доследственная проверка.
Сообщается, что воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал. На данный момент устанавливается размер нанесенного ущерба.
Ранее легкомоторный самолет L-4 совершил посадку на автодорогу вблизи деревни Лесково в Вологодской области.
До этого вертолет Ми-8, следивший за газопроводом, выполнил экстренную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе.