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Премьер Непала назвал причину катастрофического наводнения
Премьер-министр Шах: Изменения климата стали причиной наводнения в Непале
Глобальное потепление стало причиной катастрофического наводнения на реке Бхоте-Коси, заявил премьер-министр Непала Балендра Шах.
Шах отметил, что рост температуры в Гималаях на 1,8 градуса привел к разрушительным последствиям, передает РИА «Новости».
«Доказано, что из-за изменения климата температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому нет никаких сомнений, что именно оно и стало причиной катастрофы. Изменение климата – это глобальная проблема, а реакция на вызванные им бедствия – общая ответственность всего мира», – сообщил глава правительства.
Эксперты считают, что стихийное бедствие спровоцировало обрушение части ледника на большой высоте. Падающий лед начал таять и превратился в мощный водный поток, стремительно спускавшийся в долину. Политик назвал инцидент серьезным сигналом о растущих климатических рисках и пообещал поднять этот вопрос на международном уровне.
Напомним, жертвами мощного наводнения на севере Непала стали 919 человек.
Эксперты назвали причиной разрушительного паводка масштабное обрушение ледника.
Ученые охарактеризовали эту трагедию каскадной катастрофой.