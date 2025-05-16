Очевидцы рассказали о мощном взрыве на свечном заводе Башкирии

Жители Салавата сообщили о сотрясении домов и черном дыме после взрыва

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Газета.Ru, жители Салавата описали последствия утреннего взрыва на свечном заводе «Свеча». Жительница Галина сообщила: «Сначала услышала взрыв, потом дом покачнуло, как при землетрясении. Запах был, но недолго. Ветер, видимо помог».

Другая жительница, Елена, отметила, что после ЧП появилось много черного дыма, который ветер гнал от города: специфического запаха в городе не ощущалось, а взрыв могли отчетливо слышать жильцы домов, расположенных рядом с заводом.

Очевидец Ангелина рассказала, что сначала посчитала взрыв атакой дрона. По ее словам, они с матерью услышали громкий хлопок и увидели вдалеке поднимающийся дым, подробности позже выяснили из городских сообщений.

Жительница Елена предположила, что ударная волна могла выбить стекла в близлежащих домах. Она отметила, что взрыв был сильный, заметила проезжавшие машины скорой помощи, а ее испуганный кот спрятался под диван.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на предприятии «Свеча» в Башкирии произошел взрыв. В результате разгерметизации печного оборудования на заводе в Салавате серьезно пострадали три человека.