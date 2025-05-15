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У места переговоров России и Украины появилась машина с водометом
Турецкие силовики установили водомет, используемый для разгона протестов, у территории президентского офиса Долмабахче, где должны пройти переговоры представителей России и Украины.
В Стамбуле турецкие полицейские выставили водомет у офиса президента, где ожидается начало переговоров между делегациями России и Украины, передает РИА «Новости».
Участок у дворца с раннего утра патрулируют многочисленные полицейские и военные. В районе сохраняется спокойная обстановка, отмечается отсутствие инцидентов,
Присутствующим журналистам сотрудники охраны рекомендуют держаться на некотором удалении от въезда в Долмабахче.
Количество представителей СМИ перед дворцом продолжает увеличиваться по мере приближения старта переговоров.
Напомним, российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул для участия в переговорах. Сообщалось что около 10.00 мск делегации России и Украины встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на положительную динамику в переговорах России и Украины в Стамбуле, при этом возложил ответственность за успех переговоров на Москву.