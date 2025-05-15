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Генсек НАТО выразил «осторожный оптимизм» по поводу переговоров в Стамбуле
Генсек НАТО Рютте возложил ответственность за успех переговоров на Москву
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на положительную динамику в переговорах России и Украины в Стамбуле, при этом возложил ответственность за успех переговоров на Москву.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил об «осторожном оптимизме» относительно переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.
По словам Рютте, обе стороны демонстрируют готовность обсуждать мирное урегулирование, однако он возложил основную ответственность за исход переговоров на Москву.
Рютте заявил, что «русские тоже готовы сыграть свою роль».
При этом генсек НАТО отметил значимость участия администрации президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что именно благодаря ее усилиям стало возможным проведение переговоров.
Ранее около 10.00 мск делегации России и Украины встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул для участия в переговорах.
Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул. Владимир Путин вечером 14 мая утвердил состав российской делегации, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский.