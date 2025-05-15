Эксперт рассказала о схеме мошенников с уточнением пенсионного стажа

Эксперт сообщила о схеме обмана мошенниками россиян от имени Пенсионного фонда

Tекст: Вера Басилая

По словам Храпуновой, мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, чтобы получить их личные данные, передает РИА «Новости».

Она сообщала, что злоумышленники заявляют о несуществующей ошибке в начислении стажа и предлагают посетить офис фонда для уточнения информации.

Затем мошенники советуют записаться в электронную очередь для посещения офиса, для чего якобы требуется назвать код из смс. По их словам, этот код приходит от Госуслуг, поскольку сведения о стаже хранятся на этом сервисе и подтверждение делается через него.

Храпунова подчеркнула, что для записи в соцфонд не нужно сообщать код из смс по телефону, к тому же сотрудники социальных служб и Пенсионного фонда не звонят гражданам по таким вопросам.

«При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», – подчеркнула эксперт.

Ранее эксперты заявили, что телефонные мошенники научились объяснять украинский говор.

МВД назвало данные, раскрытие которых может привести к мошенничеству.