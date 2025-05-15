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Эксперт рассказала о схеме мошенников с уточнением пенсионного стажа
Эксперт сообщила о схеме обмана мошенниками россиян от имени Пенсионного фонда
Мошенники выдают себя за сотрудников Пенсионного фонда и под предлогом проверки стажа пытаются получить коды из смс для доступа к аккаунтам на Госуслугах, сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По словам Храпуновой, мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, чтобы получить их личные данные, передает РИА «Новости».
Она сообщала, что злоумышленники заявляют о несуществующей ошибке в начислении стажа и предлагают посетить офис фонда для уточнения информации.
Затем мошенники советуют записаться в электронную очередь для посещения офиса, для чего якобы требуется назвать код из смс. По их словам, этот код приходит от Госуслуг, поскольку сведения о стаже хранятся на этом сервисе и подтверждение делается через него.
Храпунова подчеркнула, что для записи в соцфонд не нужно сообщать код из смс по телефону, к тому же сотрудники социальных служб и Пенсионного фонда не звонят гражданам по таким вопросам.
«При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», – подчеркнула эксперт.
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