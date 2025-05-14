Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Путин обсудил с главой Амурской области ситуацию с пожарами
Губернатор Амурской области Орлов доложил Путину о ситуации с пожарами в регионе
В ходе телефонного разговора губернатор Амурской области Василий Орлов доложил президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах по тушению природных пожаров, охвативших регион, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с главой Амурской области Василием Орловым, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.
Губернатор подробно доложил о ситуации с природными пожарами в регионе и мерах, которые реализуются для борьбы с огнем. В сообщении отмечается, что принимаются энергичные действия по ликвидации возгораний.
Ранее лесные пожары в Забайкальском крае распространились на 576 тыс. га, увеличившись почти на 100 тыс. га за сутки.
Природный пожар в лесном массиве Свободненского района Амурской области подошел вплотную к городу Циолковскому.