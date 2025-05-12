Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.4 комментария
Подростки попытались взорвать наряд полиции на западе Украины
Два подростка из Ровненской области на западе Украины подложили самодельные взрывные устройства в заброшенное здание и спровоцировали взрыв при прибытии полиции.
Двое подростков из Ровненской области попытались взорвать наряд полиции, передает ТАСС. Молодые люди изготовили два самодельных взрывных устройства и заложили их в заброшенном здании. После этого они вызвали на место сотрудников полиции.
Когда полицейские прибыли, устройства сработали и произошел взрыв. В офисе генерального прокурора заявили: «Вызвали полицию и взорвали взрывчатку – в Ровненской области задержали юношей».
В результате происшествия никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям последствиями в случае отказа от территорий при переговорах с Москвой. В здании полиции в Одесской области произошел взрыв. В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора.