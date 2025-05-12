Подростки попытались взорвать наряд полиции на западе Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое подростков из Ровненской области попытались взорвать наряд полиции, передает ТАСС. Молодые люди изготовили два самодельных взрывных устройства и заложили их в заброшенном здании. После этого они вызвали на место сотрудников полиции.

Когда полицейские прибыли, устройства сработали и произошел взрыв. В офисе генерального прокурора заявили: «Вызвали полицию и взорвали взрывчатку – в Ровненской области задержали юношей».

В результате происшествия никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям последствиями в случае отказа от территорий при переговорах с Москвой. В здании полиции в Одесской области произошел взрыв. В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора.