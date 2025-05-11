Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Путин поблагодарил зарубежных участников торжеств по случаю 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли в них участие.
На праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были представлены 29 зарубежных делегаций, передает РИА «Новости».
«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом», – сказал Путин, пояснив, что речь идет и о «воинах Китая», и об «участниках антифашистского сопротивления в Европе», и о «бойцах народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а также о «добровольцах из стран Латинской Америки».
«С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу. И, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин завершил четырехдневную серию международных встреч, в ходе которой провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций.