Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus

Конструктор Нарышкин: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus

Tекст: Алексей Дегтярев

Российский самолет МС-21 превзойдет Boeing 737 и Airbus 320 по уровню комфорта, сказал Нарышкин, передает ТАСС.

Он отметил, что пассажиры оценят просторный фюзеляж и комфорт салона, а авиакомпании получат в эксплуатации самолет, не уступающий зарубежным конкурентам.

В разработке и производстве МС-21 участвует более 20 тыс. специалистов и свыше 200 предприятий. Планер изготавливает Иркутский авиационный завод, композиционное крыло – предприятие «Аэрокомпозит-Ульяновск», а двигатели выпускает компания «ОДК – Пермские моторы».

К поставке основного бортового радиоэлектронного оборудования привлечено Раменское приборостроительное конструкторское бюро, а радиосвязным оборудованием занимается научно-производственное предприятие «Прима» из Нижнего Новгорода. Как отметил Нарышкин, создание самолета стало результатом широкой кооперации предприятий по всей стране.

Напомним, первый полет опытного образца МС-21, оснащенного отечественными системами, длился 80 минут вместо запланированных 50. Летчик-испытатель Роман Таскаев пояснил, что при заходе на посадку борт вынужден был уступить место другим самолетам, прилетающим в гражданский аэропорт Иркутска.