Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.11 комментариев
Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus
Конструктор Нарышкин: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus
Российский МС-21 отличается самым просторным фюзеляжем среди аналогов, заявил главный конструктор Виталий Нарышкин.
Российский самолет МС-21 превзойдет Boeing 737 и Airbus 320 по уровню комфорта, сказал Нарышкин, передает ТАСС.
Он отметил, что пассажиры оценят просторный фюзеляж и комфорт салона, а авиакомпании получат в эксплуатации самолет, не уступающий зарубежным конкурентам.
В разработке и производстве МС-21 участвует более 20 тыс. специалистов и свыше 200 предприятий. Планер изготавливает Иркутский авиационный завод, композиционное крыло – предприятие «Аэрокомпозит-Ульяновск», а двигатели выпускает компания «ОДК – Пермские моторы».
К поставке основного бортового радиоэлектронного оборудования привлечено Раменское приборостроительное конструкторское бюро, а радиосвязным оборудованием занимается научно-производственное предприятие «Прима» из Нижнего Новгорода. Как отметил Нарышкин, создание самолета стало результатом широкой кооперации предприятий по всей стране.
Напомним, первый полет опытного образца МС-21, оснащенного отечественными системами, длился 80 минут вместо запланированных 50. Летчик-испытатель Роман Таскаев пояснил, что при заходе на посадку борт вынужден был уступить место другим самолетам, прилетающим в гражданский аэропорт Иркутска.