ФХР объявила о расследовании массовой драки на матче в Саратове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федерация хоккея России начала расследование массовой драки в полуфинальном матче Национальной молодежной хоккейной лиги между саратовским «Кристаллом» и подмосковным «Гранитом», передает ТАСС. По итогам проверки материалы будут направлены в дисциплинарные комитеты ФХР для наложения штрафов и дисквалификаций на виновных игроков и официальных лиц.

Встреча завершилась победой «Кристалла» со счетом 7:3. За две минуты до окончания игры на площадке произошла массовая драка между хоккеистами обеих команд. Генеральный менеджер «Гранита» Андрей Зюзин заявил, что его команда не получала установки на драку и обвинил в случившемся ошибки арбитров. Помощник главного тренера «Кристалла» Павел Антипов отметил, что игроки «Гранита» на протяжении всех трех матчей плей-офф провоцировали соперников на конфликты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове финал детского хоккейного турнира завершился массовой дракой между юными спортсменами, а в региональном ГУ МВД инициировали проверку по данному инциденту.