Прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента в злоупотреблении властью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, прокуратура Республики Корея предъявила экс-президенту Юн Сок Елю дополнительное обвинение в злоупотреблении полномочиями. По информации газеты «Чунан ильбо», расследование касается событий военного положения, произошедших в начале декабря 2024 года. Специальная группа прокуратуры отметила, что действия Юн Сок Еля проверяются на соответствие его полномочиям.

Правоохранительные органы заявили: «Против обвиняемого Юн Сок Еля в ходе дополнительного расследования было выдвинуто дополнительное обвинение – в злоупотреблении полномочиями». Эти подозрения связаны также с попыткой воспрепятствовать действиям компетентных органов. Новое обвинение предъявлено без взятия под стражу.

Ранее, 4 апреля, Конституционный суд страны утвердил импичмент Юн Сок Еля, лишив его президентской неприкосновенности. Прокуратура уже обвиняла его в организации восстания против конституционного строя 26 января. Уголовное преследование действующего президента возможно только по статьям о мятеже и измене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Елю, прокуратура Южной Кореи провела обыск в квартире экс-президента Юн Сок Еля и его жены, а южнокорейские власти потребовали содействия в аресте Юн Сок Еля.