Котяков сообщил о доступности 740 программ переобучения для россиян

Котяков сообщил о доступности 740 бесплатных программ переобучения для россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил о доступности 740 программ бесплатного переобучения и повышения квалификации для соискателей со всей страны, сообщается на сайте ведомства.

Эти программы разработаны на основе пятилетнего прогноза потребностей экономики в кадрах и предложений отраслевых ведомств. Из них по 360 приоритетным профессиям подготовлены образовательные курсы, которые позволят обучить более 100 тыс. человек в 2023 году и 700 тыс. к 2030 году.

Подать заявку на участие в программе можно через портал «Работа России». Процесс включает прохождение профориентации в центре занятости, где специалисты помогут с выбором программы и будущего работодателя. Участники могут выбрать формат обучения – очный или дистанционный. После профориентационного собеседования подписывается трехсторонний договор с участием образовательного учреждения и будущего работодателя.

Услуга доступна для широкого круга граждан, включая безработных, работающих, людей с инвалидностью, граждан старшего возраста, мам детей дошкольного возраста, некоторые категории молодежи, а также участников СВО и их семьи. Программа нацелена на получение более востребованных профессий или повышение заработка.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Демография» свыше 118 тыс. человек уже получили новые профессиональные знания. Уровень занятости после обучения составил более 80%. С 2025 года мероприятия по бесплатному переобучению станут частью национального проекта «Кадры».

Между тем менее чем за полторы недели во Всероссийском опросе работодателей приняли участие уже 23 тыс. компаний. Опрос стартовал на цифровой платформе ВНИИ труда и продлится до 15 июня 2025 года. На основе полученных данных в декабре будет сформирован обновленный прогноз кадровой потребности экономики на период 2026-2030 годы и плановый период до 2032 года.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил: «Всероссийский опрос работодателей на этот удлиненный срок уже стартовал с 1 апреля. На текущий день – меньше, чем за полторы недели – в опросе уже приняли участие 23 тыс. компаний.» Опрос проводится в третий раз, но впервые переходят на семилетний прогноз.

Котяков отметил, что еще около 29 тыс. компаний продолжают работу над своими анкетами, привлекая внешних экспертов. Для прохождения экспертного опроса будет привлечено около 500 экспертов, которые оценят потенциал роста производительности и влияние инноваций на занятость.

Работодатели-участники могут пройти бесплатное обучение на базе ВНИИ труда, что включает видеоматериалы и практические вебинары по заполнению опросных форм и применению классификаторов в сфере труда и образования.