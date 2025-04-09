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Объявлены победители конкурса «Казачество на службе Отечества»
44 выпускника кадетских корпусов, школ и колледжей из 17 регионов России и стран ближнего зарубежья стали победителями конкурса «Казачество на службе Отечества» и смогут бесплатно получить образование в Первом казачьем университете.
Грант ректора Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), получили 44 человека, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Грант дает возможность бесплатно обучаться по одному из трех профилей казачьего бакалавриата: журналистика, педагогика, государственное и муниципальное управление. Помимо скидки в 100 % на обучение, грант предоставляет студенту бесплатное проживание в общежитии, выплату стипендии.
Наибольшую популярностью среди победителей обрело направление «Государственное и муниципальное управление», затем «Педагогика» и «Журналистика». Всего на конкурс поступило порядка ста заявок, большинство из которых пришли из традиционных казачьих регионов, таких как Ростовская область и Краснодарский край.
Участники конкурса представили исследовательские работы в виде текстовых и мультимедийных проектов, посвященных традициям и истории казачества. Основное внимание было уделено изучению феномена казачества, мест казачьей славы, истории казачества, а также изучению собственной родословной и особенностей казачьих войск.
Казачий бакалавриат в МГУТУ существует с 2023 года и включает в себя не только интеллектуальное и культурное развитие, но и военную подготовку. Студенты изучают управление беспилотниками, тренируются на электронно-стрелковом тренажере и изучают основы тактической медицины. Студент второго курса Иван Толмачев пояснил: «Казачий бакалавриат МГУТУ – другой взгляд на образование».