Эндокринолог рассказала о привыкании к поваренной соли

Tекст: Алексей Дегтярев

Соль является базовой потребностью организма, так как натрий, содержащийся в соли, необходим для поддержания водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц, сказала Хайкина «Газете.Ru».

Недостаток натрия может вызывать слабость и головокружение, что заставляет организм требовать соленой пищи.

ВОЗ рекомендует потреблять не более 5 граммов соли в день, чтобы снизить риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако средний человек потребляет соль в два раза больше нормы. Хайкина указала, что соль также маскирует жирность пищи и стимулирует аппетит, из-за чего сложно остановиться после начала приема соленых продуктов.

В условиях хронического стресса потребление соли возрастает, так как высокие уровни кортизола увеличивают тягу к соленым продуктам. Хайкина подчеркнула, что любовь к соленому – это не каприз, а результат физиологических и нейрохимических процессов, и рекомендовала проверять уровень натрия в крови при постоянной тяге к соленому.

Врач-остеопат Дмитрий Симкин ранее сообщал, что начало весенних работ на даче может привести к болям в спине, особенно при корчевании деревьев и переноске тяжестей.