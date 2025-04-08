Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Эндокринолог рассказала о привыкании к поваренной соли
Детский врач-эндокринолог объяснила, почему соль вызывает зависимость, активируя дофаминовую систему мозга и усиливая потребление при стрессе.
Соль является базовой потребностью организма, так как натрий, содержащийся в соли, необходим для поддержания водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц, сказала Хайкина «Газете.Ru».
Недостаток натрия может вызывать слабость и головокружение, что заставляет организм требовать соленой пищи.
ВОЗ рекомендует потреблять не более 5 граммов соли в день, чтобы снизить риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако средний человек потребляет соль в два раза больше нормы. Хайкина указала, что соль также маскирует жирность пищи и стимулирует аппетит, из-за чего сложно остановиться после начала приема соленых продуктов.
В условиях хронического стресса потребление соли возрастает, так как высокие уровни кортизола увеличивают тягу к соленым продуктам. Хайкина подчеркнула, что любовь к соленому – это не каприз, а результат физиологических и нейрохимических процессов, и рекомендовала проверять уровень натрия в крови при постоянной тяге к соленому.
Врач-остеопат Дмитрий Симкин ранее сообщал, что начало весенних работ на даче может привести к болям в спине, особенно при корчевании деревьев и переноске тяжестей.