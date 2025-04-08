Европейские техкомпании раскритиковали меры против детской порнографии

Техкомпании ЕС боятся нарушения приватности из-за мер против детской порнографии

Tекст: Ирма Каплан

Технологические компании в Евросоюзе и Великобритании выступили против внедрения новых обязательных правил, направленных на борьбу с распространением детской порнографии. Основная причина опасений в том, что непроработанные меры могут использоваться для тотальной слежки за пользователями в интернете, пишет Euractiv.

Активисты по защите конфиденциальности ссылаются на то, что программное обеспечение для обнаружения злоумышленников еще не готово, а проволочки по юридическим аспектам даже побудило крупные мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, пригрозить уйти с британского рынка.

В материале сообщается, что глобальная сеть горячих линий INHOPE, на которые люди могут сообщать о детской порнографии, обработала почти 2,5 миллиона предполагаемых незаконных изображений в 2024 году, что на 218% больше, чем в 2023 году.

Однако регулирование онлайн-пространства затруднено, поскольку техкомпании утверждают, что сканирование зашифрованных сообщений поставит под угрозу конфиденциальность каждого.

Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, мессенджер Discord заблокирован на российской территории за нарушение требований закона, выполнение которых необходимо для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях, размещение противоправной информации и другое.

До этого Роскомнадзор требовал от администрации мессенджера удалить 947 противоправных материалов. В их числе были материалы с детской порнографией, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству и т.п.