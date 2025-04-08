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    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    20 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    20 комментариев
    8 апреля 2025, 07:29 • Новости дня

    ВС России взяли в плен двух солдат ВСУ под Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое солдат из 5-й штурмовой бригады ВСУ сдались в плен войскам ВС РФ в районе Ступочки под Часовым Яром, понимая безысходность сопротивления.

    Военнослужащие 3-го армейского корпуса ВС РФ взяли в плен двух бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Ступочки под Часовым Яром, сообщает РИА «Новости». Эти украинские военные заявили, что добровольно сдались, осознав безвыходность дальнейшего сопротивления. Один из них отметил: «Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее».

    В это же время подразделения ВС РФ группировки «Юг» нанесли значительные потери восьми украинским бригадам на различных участках в ДНР. В районе Часова Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские войска использовали в Часовом Яре мирных жителей как живой щит . Российские войска заняли заняли более десяти многоэтажек в этом городе. Также сообщалось, что ВС России сковали сковали силы Вооружённых сил Украины в данном населенном пункте.

    7 апреля 2025, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Великого Прикола и Осоевки в Сумской области.

    При этом противник потерял свыше 85 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Миньковки, Часова Яра, Константиновки, Артема, Калиново и Тарасовки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 300 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии рядом с Елизаветовкой, Димитровым, Красноармейском, Зверево, Котлино, Удачным, Ленина, Новосергеевкой, Котляровкой и Богдановкой в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Комара, Бурлацкого и Вольного Поля в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и 155-мм гаубицу М777 производства США.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоданиловки, Павловки в Запорожской области, Садового и Понятовки в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области. До этого российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, а ранее – Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.

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    7 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область, уничтожив при этом значительное количество техники и личного состава противника.

    Как сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», войска группировки «Север» продолжают удерживать позиции на границе с Белгородской областью, успешно отражая атаки сил ВСУ. В результате попытки прорыва в направлении Поповки было уничтожено несколько подразделений противника, включая 39-ю бригаду береговой обороны.

    Украинская сторона усилила свою группировку, перебрасывая на границу подразделения различных бригад, включая 225-й и 33-й отдельные штурмовые полки, 47-ю отдельную механизированную бригаду и другие. На фоне этого продолжается зачистка приграничных территорий Суджанского района, где уничтожаются разрозненные группы противника.

    Отмечается, что на Сумском направлении враг не оставляет попыток сохранить контроль над приграничной территорией, перебрасывая новые подразделения. Однако благодаря действиям российских операторов беспилотных летательных аппаратов, были уничтожены штурмовые группы и техника ВСУ.

    За прошедшие сутки противник потерял свыше 280 человек и значительное количество техники, включая бронемашины, минометы и беспилотные аппараты. Группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь территории, контролируемой противником.

    Ранее ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    До этого группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    7 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Макрона обвинили во втягивании Франции в «абсурдную кровавую авантюру»

    Le Point: Макрон противодействует действиям США и России для мира на Украине

    Макрона обвинили во втягивании Франции в «абсурдную кровавую авантюру»
    @ Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон втягивает страну «в кровавую и абсурдную авантюру», в то время как США и Россия стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил обозреватель Le Point Жерар Аро.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению обозревателя Жерара Аро из Le Point втягивает страну в «кровавую и абсурдную авантюру». Аро отмечает, что в то время как лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, прилагают усилия для достижения мира, Макрон, по причинам, связанным с внутренней политикой, противодействует их инициативам, пишут «Ведомости».

    Автор статьи считает, что Франции следовало бы предоставить России и США самостоятельно решать судьбу Украины, независимо от их решений. По его мнению, это не должно касаться Франции, и поражение Украины не повлечет за собой последствий для безопасности страны. Аро пишет, что США стремятся выйти из конфликта быстро, в то время как Россия не отказывается от своих амбиций в отношении Украины.

    Жерар Аро также подчеркивает, что если Европа согласится с таким сценарием, это будет означать, что «применение силы позволило Путину достигнуть своих целей», нанеся поражение Западу. Это бросает вызов позициям Европы в отношении поддержки Украины.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что французская армия начинает копировать военный опыт России.

    Коментарии (3)
    7 апреля 2025, 18:43 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    Этот танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 из 31 танка Abrams, переданных США Вооруженным силам Украины.

    С августа 2024 года оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

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    7 апреля 2025, 22:44 • Новости дня
    Жительница Белгорода приняла звонок от Гладкова за мошенничество

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь столкнулся с ситуацией, когда проводимый им телефонный опрос жителей региона принимают за звонок мошенников.

    Инцидент произошел в понедельник во время телефонного разговора с жительницей Белгорода, в котором Гладков уточнял информацию о восстановлении жилья после обстрела, передает РИА «Новости».

    Женщина усомнилась в подлинности голоса губернатора, заявив, что не верит в то, что действительно разговаривает с Гладковым: «Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить кому угодно: все мне сделали».

    Гладков, в свою очередь, поблагодарил женщину за ответ и подчеркнул, что в свете активности телефонных мошенников подобная реакция оправдана. Он отметил важность осторожности и необходимости избегать передачи лишней информации.

    «Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», – подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Гладков рассказал о случае, когда его звонок, сделанный в рамках контроля восстановления жилья, был воспринят жительницей области как мошеннический. Глава региона проводит выборочные обзвоны граждан, чтобы лично проконтролировать завершение ремонтных работ в пострадавших домах.

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    7 апреля 2025, 22:00 • Новости дня
    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью

    ВСУ разместили колумбийских наемников в районе урочища Глубокое на границе

    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью
    @ ULAN/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска отправили колумбийских наемников в район урочища Глубокое, находящегося на границе Сумской и Курской областей, сообщили в группировке «Север».

    Источник из группировки «Север» рассказал, что украинские Вооруженные силы ввели наемников из Колумбии на границу между Сумской и Курской областями в районе урочища Глубокое, передает РИА «Новости».

    Ранее командир 47-й механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие наемников из Колумбии d боях на Украине.

    До этого под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ.

    Также сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования.

    Коментарии (7)
    7 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней, начиная с 18 марта, ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, заявили в Минобороны.

    За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, в Ростовской области 6 апреля в 1.22 в результате атаки украинского беспилотника на энергообъект филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии Новочеркасской ГРЭС.

    В 2.55 из-за атаки дрона на объект филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения оказались около 1 тыс. потребителей в Мясниковском районе, сообщили в Минобороны.

    В тот же день в Воронежской области в 7.30 в результате атаки БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» и повреждения проводов в пролете опор без электричества остались жители села Калинино Борисоглебского района.

    В Херсонской области 6 апреля в 22.15 была совершена атака украинского БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

    В то же время в Донецкой народной республике 6 апреля в 18.14 в ходе намеренного артобстрела ВСУ электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» произошло отключение трансформатора с последующим возгоранием. Без электричества осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке.

    А 7 апреля в Брянской области в 6.05 в результате обстрела ВСУ была отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», отметили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты

    А днем ранее ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики.

    МИД обвинил Киев в терроризме из-за ударов по энергетике России.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    7 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Названа дата проведения Совбезом ООН заседания по Украине

    Совбез ООН по запросу Запада 8 апреля обсудит удар ВС РФ в Кривом Роге

    Tекст: Ирма Каплан

    Совет Безопасности ООН соберется 8 апреля по инициативе западных стран для обсуждения ситуации в Кривом Роге после удара ВС РФ по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов.

    Заседание Совета Безопасности ООН по украинской проблематике по запросу западных стран состоится 8 апреля в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск), сообщили в российском постпредстве при организации.

    Там добавили, что заседание запрошено западными странами в связи с ударом ВС России по месту проведения совещания командиров ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге, передает ТАСС. Они намерены в рамках совещания рассмотреть последствия и возможные дальнейшие действия в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Киева о нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Ранее на Украине удары по заводу «Южмаш» вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет, в Кривом Роге, в результате чего были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, где хранились боекомплекты и военная техника ВСУ.

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    8 апреля 2025, 05:55 • Новости дня
    Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам

    Tекст: Антон Антонов

    В марте польские пользователи соцсетей проявили рекордный за три года уровень неприязни к украинцам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

    В марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом, составляя 32% всех упоминаний. Поляки часто обвиняют украинцев, проживающих в Польше, в ухудшении криминогенной обстановки и злоупотреблении социальными льготами.

    Тема Волынской резни также широко обсуждалась, являясь предметом 46% комментариев, передает ТАСС со ссылкой на PAP.

    Представитель аналитического центра Res Futura Михал Федорович отметил, что агрессивность поляков в интернет-дискуссиях по отношению к украинцам усилилась. Это связано с усталостью местного населения от поддержки украинских беженцев и с нерешенными проблемами вокруг эксгумации жертв Волынской резни.

    На данный момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс Польши, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.

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    7 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Премьер Бельгии отправился в Киев для объявления помощи Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев, где планирует объявить о выделении более 1 млрд евро помощи Украине из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных российских активов, пишет Soir.

    Премьер отправился в понедельник в Киев вместе с министром обороны Тео Франкеном и главой МИД Максимом Прево. Франкен опубликовал фото с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом. Программа визита не раскрывается из-за соображений безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Soir.

    Бельгия удерживает 190 млрд евро из 210 млрд евро замороженных российских активов в ЕС. Согласно бельгийскому законодательству, депозитарий Euroclear платит налог в размере 25% на доходы с этих активов. В результате 1 млрд евро в год поступает в казну Бельгии, из них формируется фонд помощи Украине. В 2024 году из этих средств был создан фонд в 1,7 млрд евро для поддержки Киева.

    В рамках визита также запланированы встречи с представителями оборонной промышленности Бельгии для обсуждения сотрудничества на фоне сокращения помощи от США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России. Де Вевер заявил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов на сумму 210 млрд долларов будет рассматриваться как акт войны.

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    7 апреля 2025, 08:55 • Новости дня
    Командир 47-й бригады ВСУ признал наличие колумбийских наемников в штурмовой роте

    Командир 47-й бригады ВСУ признал наличие колумбийских наемников в боях на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Командир 47-й механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Авагян уточнил, что эта рота активно участвует в боевых действиях на территории Курской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 добровольцев из Колумбии. В связи с этим командир ищет спонсоров для покрытия расходов на их перелет. Авагян сообщил, что большинство наемников – молодые люди, лишь двое из них старше 40 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ. Ранее сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования. В январе был арестован наемник из Колумбии за участие в боевых действиях в Курской области.

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    7 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Подростки пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Село Борки Валуйского округа подверглось атаке украинских беспилотников, пострадали двое подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что госпитализированы двое 16-летних подростков, первый доставлен в больницу «с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног», второй – «с осколочными ранениями плеча и ноги».

    Напомним, группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую област. Украинские войска атаковали ряд сел Белгородской области.

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    7 апреля 2025, 11:41 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Локне и Юнаковке в Сумской области

    ВС России продвинулись вглубь Сумской области для перекрытия снабжения ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска после освобождения Басовки в Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил, сообщил эксперт Андрей Марочко.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, армия России после освобождения Басовки практически находится в Локне и продолжает движение в сторону Юнаковки. Главная цель данного наступления – перерезать пути снабжения украинских сил, передает ТАСС.

    Марочко объясняет, что продвижение войск связано с военной необходимостью. Он подчеркивает, что для освобождения Суджанского района в Курской области требуется лишить украинскую группировку снабжения. Основная логистическая дорога, по которой украинские силы перебрасывают личный состав и боеприпасы, проходит по маршруту Юнаковка – Суджа.

    По данным эксперта, российские войска зашли вглубь территории Сумской области почти на десять километров. Это продвижение направлено на то, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины из Суджанского района и укрепить позиции России. Продолжается продвижение в районе Басовки для пресечения снабжения ВСУ.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий.

    Также сообщалось, что российские войска приблизились к снабжающей ВСУ Юнаковке.

    Эксперты отметили, что успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте.

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    7 апреля 2025, 08:25 • Новости дня
    Дрон ВСУ упал на ж/д пути в Краснодарском крае

    Украинский дрон повредил железнодорожное полотно и сеть в Краснодарском крае

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский дрон, подавленный ПВО, упал на железнодорожное полотно в Краснодарском крае, что привело к повреждению полотна и контактной сети.

    Инцидент произошел на железнодорожных путях между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Оперштаб региона в своем Telegram-канале сообщил, что никто не пострадал, возгораний не произошло.

    На месте инцидента работает аварийная бригада РЖД. Также привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска для ликвидации последствий инцидента.

    В ликвидации последствий задействованы 27 человек и семь единиц техники. Движение поездов организовано в объезд поврежденного участка, задержек в расписании не наблюдается. Оперштаб подчеркнул, что все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности и восстановления инфраструктуры.

    В Минобороны России ранее сообщили, что российские силы ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников, из которых 13 были перехвачены над Азовским морем, а остальные над Краснодарским краем, Брянской областью и Крымом.

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