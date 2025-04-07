Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.10 комментариев
Форум в Москве объединил координаторов Бессмертного полка
Международный форум собрал представителей 52 стран для обсуждения 80-летия Победы
В Москве на международном форуме обсудили сохранение исторической памяти о Великой Победе, в мероприятии приняли участие координаторы Бессмертного полка из 52 стран, ветераны СВО и представители патриотических организаций.
В Москве в Музее Победы прошел международный форум «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». На этом мероприятии собрались международные координаторы Бессмертного полка из 52 стран, ветераны СВО, представители патриотических организаций и студенты, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Форум открыла депутат Государственной думы Елена Цунаева, передав слова приветствия от президента России. В своем выступлении она подчеркнула важность «правды и сплоченности» в условиях, когда многие страны пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков обратился к участникам, напомнив об исторической памяти и защите от внешних врагов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил значимость деятельности координаторов в условиях, когда в некоторых странах Европы возрождается нацизм. Директор театра «Современник» Владимир Машков отметил, что попытки отменить русскую культуру обречены на провал.
Кульминацией дня стала церемония передачи копии Знамени Победы международным координаторам. Копии вручила дочь Героя Советского Союза Михаила Егорова Ирина Дорожкина. Затем участники посетили историческую площадку, где эксперты напомнили важность Нюрнбергского процесса и роль союзников в Победе.
Заключительным событием первого дня стала экскурсия по Музею Победы, а на следующий день участники планировали возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.