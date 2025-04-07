Владимир Путин в своем обращении к участникам форума «Память Победителей» отметил, что форум стал важной традицией, объединяющей представителей разных стран в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, следует из его обращения, опубликованного на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что мероприятие вновь собрало на своей площадке представителей общественных, поисковых и волонтерских организаций, а также координаторов «Бессмертного полка» из разных городов России и зарубежья.

«Сотни тысяч людей во всем мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях «Бессмертного полка», в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Они искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких», – отметил Путин.

Среди участников форума более 200 человек из 50 стран, включая представителей из Европы, Азии, Африки и Америки. Вопросы, которые планируется обсудить на форуме, касаются сохранения исторической памяти, борьбы с фальсификацией истории за рубежом и геополитического положения России. Особое внимание будет уделено проблеме отмены русского наследия за границей.

В ходе форума дочь Героя Советского Союза Михаила Егорова Ирина Дорожкина вручит международным координаторам копии Знамени Победы. Второй день форума откроется возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Участники также ознакомятся с патриотическим медиаконтентом и проектами, которые реализуются международными координаторами в различных странах.

Форум завершится принятием резолюции, которая определит ключевые направления работы международных координаторов на ближайший год.

Президент России Владимир Путин в своем послании участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия.