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ВСУ усилили войска на границе с Россией в Сумской области
Украина перебросила новые подразделения к границе на сумском направлении
На сумском направлении украинские военные усиливают свои подразделения у границы, пытаясь сохранить контроль над суджанским приграничьем, в то время как российские силы уничтожают противника, используя беспилотники.
Вооруженные силы Украины продолжают укреплять свои позиции на сумском направлении, перебрасывая новые подразделения в район государственной границы, сообщает ТАСС.
Российские силовые структуры уточняют, что ВСУ стараются сохранить контроль над суджанским приграничьем. В этих районах продолжаются зачистки лесных массивов, где до сих пор остаются разрозненные группы украинских военных.
Источник агентства сообщил, что украинские военные пытались перебросить штурмовую группу на боевой машине из населенного пункта Юнаковка в направлении хутора Олешня. Однако российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сумели уничтожить как технику, так и живую силу противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки. Также сообщалось, что в результате ракетного удара была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области. Недавние атаки ВСУ на сумском направлении оказались безуспешными.