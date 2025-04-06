ВС РФ уничтожили несколько десятков солдат ВСУ и технику под Красноармейском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силовые структуры сообщили, что в районе поселков Шевченко и Песчаное, расположенных к югу от Красноармейска, были сорваны попытки контратак со стороны ВСУ. Как передает ТАСС, в результате этих действий несколько десятков украинских солдат были уничтожены.

Помимо людских потерь, ВСУ понесли значительные потери в технике. По данным силовиков, в ходе боевых действий на подступах к поселкам было уничтожено до 15 единиц тяжелой техники западного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Также сообщалось, что ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, включая Красноармейское и Дзержинское.