За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.2 комментария
Макговерн заявил о неадекватности фон дер Ляйен в поддержке Украины
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн подверг критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, назвав ее слова неадекватными.
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил резкое несогласие с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, передает РИА «Новости». В эфире YouTube-канала Judging Freedom он сказал: «Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире». Это заявление Макговерна было сделано в ответ на слова фон дер Ляйен о необходимости совместного укрепления обороны ЕС и Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на повышенные пошлины США. Сообщалось, что фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы. Также Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен якобы назвала его идиотом.