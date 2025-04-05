  • Новость часаВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
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    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект
    Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота
    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    26 комментариев
    5 апреля 2025, 16:33 • Новости дня

    Макговерн заявил о неадекватности фон дер Ляйен в поддержке Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн подверг критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, назвав ее слова неадекватными.

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил резкое несогласие с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, передает РИА «Новости». В эфире YouTube-канала Judging Freedom он сказал: «Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире». Это заявление Макговерна было сделано в ответ на слова фон дер Ляйен о необходимости совместного укрепления обороны ЕС и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на повышенные пошлины США. Сообщалось, что фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы. Также Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен якобы назвала его идиотом.

    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

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    5 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    @ IMAGO/Vesa Moilanen

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Стубб заявил, что обсуждение вопроса возможной отправки западных военнослужащих на Украину стало символической дискуссией и отклонилось от курса, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что отправка наземных войск не является актуальной повесткой дня до достижения перемирия, отметив, что целью является перемирие, за которым последуют мирные соглашения и поддержание мира.

    По его словам, европейские сухопутные войска, насчитывающие от 20 тыс. до 60 тыс. военных, не имели бы большого значения в текущей ситуации.

    Президент Финляндии считает, что основная ответственность лежит на украинской армии, а важную роль в предоставлении гарантий безопасности должен играть Вашингтон.

    Стубб также выразил мнение, что единственной возможностью достижения долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    4 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Песков сообщил, что Европа не выражала желания к переговорам с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не получал от европейских стран никаких сигналов о готовности или желании начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, от европейских стран не поступало никаких сигналов о намерении или желании организовать переговоры с Путиным, передает ТАСС.

    На соответствующий вопрос Песков ответил лаконично: «Пока не было никаких сигналов».

    Он подчеркнул, что Кремль открыто выражает готовность к диалогу, однако инициативы со стороны Европы пока не наблюдается.

    Песков также добавил, что Россия всегда открыта для конструктивного диалога, особенно в условиях нарастающей напряженности в международных отношениях.

    Ранее канал NBC News сообщал, что американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

    Bloomberg писал, что США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным.

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    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 22:24 • Новости дня
    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен

    Бербок заявила о жалости Европы к американцам из-за пошлин Трампа

    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы выражают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, заявила исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что европейцы испытывают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен. По ее словам, введение президентом США новых торговых пошлин повлияет на стоимость продуктов из европейских и азиатско-тихоокеанских стран, передает РИА «Новости».

    «Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей», – отметила Бербок.

    В качестве примера она привела австралийскую говядину, которая пользуется популярностью в США. По ее словам, введение пошлин делает эту продукцию дороже для американцев. Бербок подчеркнула, что торговая война принесет убытки потребителям по обе стороны Атлантики.

    Ранее Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Трампа о введении пошлин на товары из более чем ста государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.

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    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

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    3 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Трампом для отмены введенных американских пошлин, передает ТАСС.

    Она выразила глубокое сожаление по поводу решения Трампа и предупредила, что мировая экономика будет тяжело страдать, если ситуация не изменится.

    Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что последствия тарифов будут катастрофическими для всех стран, особенно для уязвимых слоев населения.

    Более того, она отметила, что Еврокомиссия уже разработала первый пакет мер в ответ на пошлины на сталь и готовит дополнительные меры для защиты интересов ЕС, если переговоры не принесут результата.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    3 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

    Захарова высказала свое мнение о европейских коалициях, якобы предназначенных для урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что эти коалиции напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, и заявила, что они не имеют отношения к миру, а являются подгруппами «партии войны».

    Захарова напомнила о попытках создания «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину, а также о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции действий за прочный и долговременный мир». Последняя коалиция, по словам Макрона, призвана объединить тех, кто стремится к единству в построении мира через силу.

    Официальный представитель МИД выразила сомнение в намерениях этих коалиций, задавшись вопросом, что будут делать эти коалиции – «коалиция желающих» и «коалиция мира через силу».

    Захарова добавила, что эти названия скорее напоминают группы в социальных сетях для людей с нездоровой психикой и не имеют отношения к миру.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    4 апреля 2025, 02:14 • Новости дня
    NYT: Соцсеть X могут оштрафовать в Европе на 1 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску социальную сеть X (бывший Twitter) могут наложить штраф более 1 млрд долларов в Европе, сообщили источники.

    Штраф может быть введен летом 2025 года европейскими регуляторами, сообщили источники New York Times, передает ТАСС.

    Такой высокий штраф должен заставить задуматься другие компании, но возможность для договоренностей у Евросоюза и X еще остается, если соцсеть согласится на требования ЕС.

    Также европейские регуляторы ведут еще одно расследование в отношении этой компании, соцсеть считают центром разжигания ненависти и дезинформации из-за невмешательства в контент пользователей.

    Еще с 2023 года в ЕС заявляли, что соцсеть Маска используется для распространения дезинформации и нелегального контента.

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    4 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    Канада заявила об изменении отношений союзников с США из-за Трампа

    Министр иностранных дел Канады Жоли заявила об изменении отношений с США

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за действий президента США Дональда Трампа, отношения Канады и стран ЕС с США никогда не будут прежними, особенно в сфере торговли, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

    Жоли заявила, что отношения Канады и стран Европейского союза с Соединенными Штатами Америки никогда не будут прежними. По ее словам, это связано с действиями президента Дональда Трампа в сфере торговли, передает ТАСС.

    Жоли подчеркнула, что Канада и европейские страны осознают, что США теперь стремятся решать вопросы иначе, и это требует пересмотра подхода к двусторонним соглашениям.

    Она также отметила, что США при администрации Трампа уважают только силу, и потому Канада считает контрмеры по пошлинам лучшим способом достижения хорошей сделки.

    «Мы будем стремиться к соглашению по торговле и по безопасности, одно не может быть изолировано от другого», – добавила Жоли в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, что привело к приостановке работы заводов Opel и Jeep в Канаде и Мексике.

    Премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, в чем логика президента США и какие скрытые мотивы он преследует, вводя пошлины.

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    3 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Трамп объявил об «освобождении» экономики США через введение высоких пошлин

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения» после введения новых тарифов на импортные товары, пишет Financial Times.

    По данным издания, президент США после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения», вводя новые тарифы на импортные товары, передает Financial Times.

    FT отмечает, что этим шагом он стремится покончить с эпохой глобальной торговли, обвиняя иностранных партнеров в «грабежах» и «разрушениях» экономики США.

    Издание пишет, что новые тарифы рассчитаны на основе комбинации пошлин, субсидий и валютных манипуляций.

    При этом многие эксперты считают, что Трамп «просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США».

    Тарифы при этом варьируются: минимальная ставка в 10% наложена на Британию и Бразилию, тогда как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили более 40%.

    Financial Times также отмечает, что такие меры создадут хаос и неопределенность, однако «Трамп считает, что это укрепляет его контроль».

    Аналитики полагают, что политические последствия могут быть значительными. Хотя инфляция и замедление экономического роста обычно невыгодны для президента.

    Кроме того, FT указывает, что политика Белого дома может привести к ухудшению геополитических связей США, когда страны начнут искать альтернативные торговые соглашения с другими партнерами, обходя Америку.

    Ярким примером последствий стало недавнее заседание экономистов Японии, Южной Кореи и Китая, обсуждавших, как противостоять торговой войне Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

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    3 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о скрытом интересе бизнеса ЕС и США к ПМЭФ

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компании из Европы и США проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, но предпочитали не афишировать свое участие.

    По его словам, компании из ЕС и США уже давно проявляют значительный интерес к участию в ПМЭФ,

    Песков заявил, что компании предпочитали не афишировать свое участие. Песков подчеркнул, что заинтересованность бизнеса не прекращалась у целого ряда компаний.

    Кроме того, Песков отметил, что пока рано сообщать, станет ли ПМЭФ-2025 самым представительным за последние годы.

    Говоря о российском рынке, Песков подчеркнул его привлекательность для иностранных компаний. Он указал на широкий потенциал для сотрудничества, добавив, что Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

    Ранее на сайте Петербургского международного экономического форума появилось сообщение о том, что американские компании примут участие в этом важном международном мероприятии. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс, который подтвердил получение инициативных заявок от представителей бизнеса из США.

    ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня 2025 года в Петербурге.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад стал аутсайдером экономического развития.

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