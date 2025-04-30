Минпромторг исключил ноутбуки HP и Fujitsu из параллельного импорта

Tекст: Дарья Григоренко

Минпромторг России подготовил изменения в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. В обновленном перечне отсутствуют ноутбуки и персональные компьютеры Hewlett Packard и Fujitsu, а также ряд зарубежных брендов устройств печати, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что сокращение списка связано с реализацией политики импортозамещения и ростом поставок из дружественных стран. Также из перечня параллельного импорта исключили большинство косметических брендов, оставив только марки лечебной косметики.

По заявлению Минпромторга, привычная линейка косметики останется доступной благодаря официальным дистрибьюторам.

Ранее в Минпромторге объяснили, что исключение товаров HP и Fujitsu из параллельного импорта не спровоцирует дефицита ноутбуков и компьютеров на рынке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Минпромторг подготовил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, которые теперь проходят регистрацию в Минюсте.