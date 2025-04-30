Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.2 комментария
Politico: ЕС смирился с доминированием США в технологической сфере
Эскалация торговой напряженности и нарастание гибридных угроз заставили ЕС представить свою Международную цифровую стратегию для Европы, однако разрыв с доминирующими в секторе игроками нереалистичен, пишет Politico.
Проект Международной цифровой стратегии для Европы сигнализирует о том, что разрыв связей с доминирующими в техносфере странами, среди которых США, Китай, Япония, Южная Корея и Индия, нереалистичен, а сотрудничество останется значимым по всей технологической цепочке создания стоимости, пишет Politico, в распоряжении которой оказался документ.
После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Европа обеспокоилась по поводу суверенитета над фундаментальными технологиями, включая социальные сети и облачные сервисы, а также по поводу возможности доступа правоохранительных органов США к данным, обрабатываемым вездесущими гигантами Amazon, Microsoft и Google, отмечает газета.
«ЕС имеет мало свежих идей для восстановления Европы как серьезного игрока в глобальной технологической гонке, даже несмотря на то, что реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом в Брюсселе», – говорится в материале.
В черновике европейской цифровой стратегии отмечается, что технологическая конкурентоспособность является экономическим и безопасным императивом для всех, кто стремится к прочному богатству и стабильности.
Также в документе предлагается создание стратегических технологических альянсов со странами-единомышленниками, чтобы объединиться в исследованиях и создать более широкие деловые возможности для компаний.
Кроме того, в Брюсселе набирает обороты идея Eurostack – промышленного плана по освобождению от технологического доминирования США.
«Проект стратегии поддерживает международное взаимодействие в таких критически важных технологиях, как квантовые технологии и чипы, поскольку растущая сложность цепочек поставок полупроводников и геополитическая неопределенность требуют индивидуального подхода, специфичного для каждой страны», – поясняет газета.
Politico отмечает, что стратегия ЕС сочетает два противоположных стремления: протекционизм и сотрудничество с технологическими гигантами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.