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    США проиграли Европе в Америке
    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
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    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
    В Киеве создали спецгруппу журналистов для срыва следствия по трагедии в Одессе
    The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
    Бывший боец ВСУ стал командиром расчета БПЛА на российской стороне
    ФСБ рассекретила новые документы о самоубийстве Гитлера
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    10 комментариев
    30 апреля 2025, 11:29 • Новости дня

    Politico: ЕС смирился с доминированием США в технологической сфере

    Tекст: Ирма Каплан

    Эскалация торговой напряженности и нарастание гибридных угроз заставили ЕС представить свою Международную цифровую стратегию для Европы, однако разрыв с доминирующими в секторе игроками нереалистичен, пишет Politico.

    Проект Международной цифровой стратегии для Европы сигнализирует о том, что разрыв связей с доминирующими в техносфере странами, среди которых США, Китай, Япония, Южная Корея и Индия, нереалистичен, а сотрудничество останется значимым по всей технологической цепочке создания стоимости, пишет Politico, в распоряжении которой оказался документ.

    После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Европа обеспокоилась по поводу суверенитета над фундаментальными технологиями, включая социальные сети и облачные сервисы, а также по поводу возможности доступа правоохранительных органов США к данным, обрабатываемым вездесущими гигантами Amazon, Microsoft и Google, отмечает газета.

    «ЕС имеет мало свежих идей для восстановления Европы как серьезного игрока в глобальной технологической гонке, даже несмотря на то, что реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом в Брюсселе», – говорится в материале.

    В черновике европейской цифровой стратегии отмечается, что технологическая конкурентоспособность является экономическим и безопасным императивом для всех, кто стремится к прочному богатству и стабильности.

    Также в документе предлагается создание стратегических технологических альянсов со странами-единомышленниками, чтобы объединиться в исследованиях и создать более широкие деловые возможности для компаний.

    Кроме того, в Брюсселе набирает обороты идея Eurostack – промышленного плана по освобождению от технологического доминирования США.

    «Проект стратегии поддерживает международное взаимодействие в таких критически важных технологиях, как квантовые технологии и чипы, поскольку растущая сложность цепочек поставок полупроводников и геополитическая неопределенность требуют индивидуального подхода, специфичного для каждой страны», – поясняет газета.

    Politico отмечает, что стратегия ЕС сочетает два противоположных стремления: протекционизм и сотрудничество с технологическими гигантами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 16:24 • Новости дня
    Трамп допустил переход на сторону Украины

    Трамп заявил о возможности поддержки Украины при определенных условиях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, отметив свои разногласия с Владимиром Зеленским.

    Дональд Трамп допустил, что может изменить свою позицию в конфликте России и Украины и поддержать украинскую сторону, передает РИА «Новости». В интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу Трамп отметил, что не обязательно будет на стороне Владимира Зеленского, однако готов поддержать Украину в целом.

    Трамп подчеркнул, что его решение зависит от действий российского руководства. Он вновь напомнил о скандалах, связанных с поведением Зеленского во время визита в Белый дом, что, по его словам, осложнило их отношения. При этом американский политик дал понять, что текущая ситуация может повлиять на его выбор стороны в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа увеличить поставки вооружения.

    Сам Трамп отметил, что их встреча в Ватикане прошла конструктивно и без прежней напряженности.

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    30 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    Белый дом показал танец Трампа в честь 100 дней президентства

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп танцует на митинге в Мичигане, посвященном ста дням его второго срока.

    Белый дом распространил видеоролик с выступлением Трампа, снятый на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к первой сотне дней второго президентского срока Трампа.

    Глава государства исполнил свой знаменитый танец под песню YMCA группы Village People.

    Отметим, результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке. Рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия. При этом результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев.

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    29 апреля 2025, 14:15 • Новости дня
    FT: Эффект от пошлин Трампа соизмерим с последствиями пандемии или кризиса 2008 года

    Tекст: Ирма Каплан

    Эпохе процветания после холодной войны за счет глобальной торговли предрекли конец, а немалый вклад в это сделал президент США и его пошлины, считают представители мировой промышленности и автобизнеса, пишет FT.

    Глобальный рост протекционизма и торговые войны угрожают промышленным гигантам, нарушая цепочки поставок и увеличивая издержки производителей автомобилей, пишет Financial Times (FT), сравнивая последствия пошлин США для промышленности всего мира с постпандемическим эффектом или финансовым кризисом 2008 года.  

    «Для предприятий рост протекционизма и разрыв связей между США и Китаем привели в беспорядок сложные глобальные цепочки поставок, оказав давление на отрасли от технологий и потребительских товаров до автомобилестроения и судоходства», – говорится в статье.

    FT отмечает, что автомобильная промышленность, которая стала одним из крупнейших бенефициаров послевоенной глобализации, извлекли выгоду из роста двух крупнейших мировых рынков. Особенно Volkswagen, Toyota, Hyundai и General Motors. Но теперь отрасль может стать одной из крупнейших жертв экономической войны между США и Китаем.

    Трамп ввел 25-процентный тариф на импорт всех иностранных автомобилей с некоторыми исключениями для Мексики и Канады, в то время как тот же уровень тарифов затронет большинство импортных автодеталей с 3 мая.

    Президент США недавно предположил, что может для отрасли может быть оказана «помощь», но если тарифная политика не будет радикально скорректирована, каждый автопроизводитель и поставщик пострадает многократно.

    Компании уже перестраивают цепочки поставок: Honda переносит все производство своих пятидверных гибридных автомобилей Civic из Японии в США, шведская Volvo Cars рассматривает возможность добавления производства еще одной модели на свой завод в США в Южной Каролине, а Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных Трампом пошлин.

    Но раскручивание глубоко взаимосвязанных цепочек поставок будет сложным и рискованным, особенно в период глубокой политической неопределенности, говорят представители автобизнеса.

    Строительство нового завода в США также займет годы, а расходы растут – особенно с учетом того, что оборудование для автоматизации, детали и металлы, используемые для многих из этих заводов, поставляются из-за пределов США.

    «В любом случае, отраслям промышленности необходимо найти способ диверсифицировать цепочки поставок, которые зависят от Китая, говорят некоторые руководители, особенно в отношении сырья, которое имеет решающее значение в таких областях, как сталелитейная, полупроводниковая и автомобильная промышленность», – резюмирует издание.

    В марте газета ВЗГЛЯД разбиралась, как торговые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

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    29 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Advance: Европа пообещала разубедить Киев договариваться с Москвой

    Advance: Стало известно о давлении Европы на Киев против мирных уступок Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя станет решающей в вопросе переговоров по украинскому конфликту: американский президент Дональд Трамп будет ждать от Москвы и Киева договоренностей, а Европа всячески препятствовать им, пишет хорватская Advance.

    Кремль неоднократно подчеркивал, что не откажется от целей спецоперации, а США, по данным издания, в нынешних условиях могут пойти на уступки России, за исключением полного разоружения Украины, однако Европа рассматривает такие уступки как поражение и оказывает давление на Киев, пишет хорватская газета Advance.

    «Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы ни под каким видом не позволить ему пойти навстречу Москве и не дать ей права торжествовать 9 мая, в день, в котором символики теперь больше, чем за все годы после 1945 года», – говорится в статье.

    Дело в том, что после военной победы России в Курской области, где украинские силы присутствовали с августа 2024 года, устранено одно из главных препятствий для продолжения серьезных мирных переговоров.

    Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня, которое продлится 72 часа с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в связи с празднованием 80-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией. Кремль призвал Украину последовать примеру, а в противном случае ВС России ответят «надлежащим образом и эффективно».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц.

    Позже Кремль подтвердил наличие рабочих каналов для обмена информацией с американской стороной по вопросам, затрагивающим возможную остановку огня в мае.

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    29 апреля 2025, 22:09 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности занять пост папы римского

    Трамп пошутил о своем желании стать новым папой римским

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США позволил себе шуточное высказывание о возможности занять пост главы Католической церкви после смерти папы Франциска.

    Как сообщает РИА «Новости», Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома, заявил: «Я бы хотел быть папой римским. Я был бы своим главным выбором». Это заявление прозвучало в контексте обсуждения выборов нового понтифика после смерти Франциска.

    Трамп также добавил, что не имеет предпочтений среди возможных кандидатов на пост главы Католической церкви, отметив, что его собственная кандидатура могла бы быть выбором номер один.

    Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 89 лет в результате инсульта. Похороны прошли в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, где Трамп присутствовал среди других высокопоставленных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и его супруга отправились из Рима сразу после завершения прощальной мессы по папе Франциску, на похоронах Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а также во время церемонии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, которое зафиксировал профессиональный чтец по губам.

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    29 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией

    Эксперты подвели итоги 100 дней президентства Дональда Трампа

    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией
    @ Molly Riley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    За сто дней президентства Дональда Трампа России и США удалось сбавить эскалацию между странами, а регулярные контакты между дипломатами держав лежат в основе глобальной стабильности. Непонимание по ряду вопросов между странами сохраняется, но готовность вести диалог внушает оптимизм, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Борис Межуев и Дмитрий Егорченков. Напомним, 29 апреля завершатся первые 100 дней президентства Трампа.

    «На президентство Дональда Трампа возлагались большие надежды. Конечно, полное отсутствие коммуникаций между Россией и США в период пребывания у власти администрации Джо Байдена создало завышенные ожидания от возвращения республиканца в Белый дом. Однако необходимо понимать, что большим прорывом стала сама нормализация контактов между нашими странами», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сегодня Москва и Вашингтон проводят регулярные встречи. Обмен мнениями по важнейшим вопросам международной политики идет непрерывно, и это внушает трезвый оптимизм. Все-таки речь идет об отношениях великих держав, состояние которых оказывает влияние на весь мир», – подчеркивает собеседник.

    «На наших глазах сформировался постоянный канал связи, выраженный в «челночных визитах» спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Возникают прямые исторические параллели с эпохой разрядки, когда наши страны налаживали контакт друг с другом схожими методами», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что США и Россия сегодня обсуждают большой спектр экономических и политических вопросов. Конечно, одной из наиболее значимых тем переговоров является урегулирование конфликта на Украине. Такие кризисы не разрешаются по мановению руки, и некоторое недопонимании между двумя государствами сохраняется», – полагает он.

    «Например, Белый дом ратовал за 30-дневное перемирие, на что Россия резонно напоминала о необходимости достижения окончательного прекращения огня. Москва не собирается повторить печальный опыт Минских соглашений, и потому для нас принципиально важно учесть полный спектр национальных интересов в данной ситуации. Этим и занимаются наши дипломаты», – рассуждает собеседник.

    «Нам еще предстоит достичь взаимопонимание по многим вопросам в рамках текущего кризиса. Однако сам факт выхода двусторонних отношений из «мертвой точки», когда какой-либо диалог вообще отсутствовал, позволяет говорить о том, что все спорные ситуации не будут упускаться из виду», – считает Межуев.

    Для внешней политики США с момента распада СССР была характерна презумпция силы, напоминает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Штаты исходили из позиции: «кто сильнее – тот и прав». Эта принудительная дипломатия и довела мир до гибридного столкновения двух ядерных держав», – поясняет он.

    «Теперь Россия показала свою силу на поле боя, а наша экономика – устойчивость к любым санкциям. Как результат, в США осознали важность старой дипломатии через восстановление доверия и поэтапного сближения переговорных позиций», – добавляет эксперт.

    «Вот только инструментарий для этого американцы сами же и снесли. Тут и пригодился старый и испытанный прием «челночных переговоров». Было бы близоруко сейчас рассуждать о степени эффективности встреч Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Подобный стиль диалога не терпит торопливых, но, похоже, на текущий момент это лучшее из того, чем мы располагаем. Сам факт данных встреч уже позволяет надеться на позитивное решение кризиса», – заключил Егорченков.

    Напомним, 29 апреля завершатся первые сто дней президентства Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в интервью изданию Time высоко оценил работу собственной администрации за прошедший период. «Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц», – заявил он.

    Значимым данный период выдался и для российско-американских отношений. Впервые за долгое время состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, а Владимир Путин указал ему на необходимость устранения первопричин кризиса. Главы государств также обсудили ряд вопросов, касающихся восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже, в феврале, состоялись переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Стороны договорились о налаживании двусторонних контактов, а также согласились с необходимостью снижения санкционного давления на Россию. Заметно сменилась и позиция Штатов в отношении Украины. Трамп стал подходить к поддержке Киева более прагматично и сдержанно, чем его предшественник.

    Особенно четко это проявилось во время «перепалки» между республиканцем и Владимиром Зеленским в Белом доме. После этого начали предприниматься реальные попытки по стабилизации ситуации. В частности, Москва и Вашингтон согласовали энергетическое перемирие и выступили за возобновление черноморской инициативы.

    Кроме того, США стали инициатором 30-дневного перемирия в рамках конфликта на Украине. Несмотря на том, что Владимир Путин поддержал предложение администрации Трампа, Россия настаивает, что для его реализации необходимо учесть ряд нюансов, а именно – вопросы контроля за исполнением оговоренных условий.

    В целом, остановка боевых действий обсуждается и сегодня. И хотя Трампу не удалось разрешить кризис за сутки, как он обещал во время предвыборной кампании, Москва и Вашингтон продолжают искать выход из сложившейся ситуации.

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    29 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Режим ЧС объявили в столице Литвы после пожара на мусороперерабатывающем заводе

    Стало известно о ЧС после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Вильнюсе

    Tекст: Ирма Каплан

    Городские службы перешли в режим повышенной готовности после пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman в Вильнюсе, что парализовало систему управления отходами, пишет портал Delfi.

    Чрезвычайная ситуация объявлена в Вильнюсе после крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman, мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас сообщил, что учреждениям необходимо срочно согласовать временные схемы утилизации мусора и ввел в городе режим ЧС, сообщил портал Delfi.

    «В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за проблем с утилизацией отходов. Мы ведем переговоры с частными субъектами, перевозчиками, которые работают с отходами и имеют частные сортировочные линии, чтобы максимально использовать их возможности для сортировки и сожжения отходов на когенерационной электростанции», – сказал Бенкунскас.

    Он добавил, что в Вильнюсе в день собирается около 400 т смешанных коммунальных отходов. Вся цепочка управления отходами из-за пожара развалилась. Одно из важнейших звеньев – сортировочные сооружения – не работают и власти не знают, как долго это продлится.

    Мэр уточнил, что власти разработают несколько сценариев, при которых одни отходы будут утилизироваться одним способом, другие – другим.

    По словам Бенкунскаса, рассматривается вариант, при крайней необходимости, утилизации  мусора на свалках, главное – обеспечить бесперебойный сбор и утилизацию отходов, чтобы горожане не почувствовали изменений.

    Пожар на предприятии Energesman в районе Гарюнай вспыхнул в воскресенье утром. Открытым пламенем горел мусор, здание было пустым, площадь пожара составила около 7,5 тыс. кв. м.

    Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможных нарушений экологических норм и эксплуатации опасных объектов.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, еще одним городом, пострадавшим из-за мусора, стал британский Бирменгем. Там бастуют мусорщики, из-за чего уборка мусора застопорилась на дни и недели, а по улицам стали бегать огромные крысы, размером с кошку.

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    29 апреля 2025, 23:37 • Новости дня
    Почти половина американцев поставила Трампу неудовлетворительную оценку

    Сорок пять процентов американцев негативно оценили работу Трампа по опросу

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке.

    Как передает ТАСС, исследование, проведенное PBS, NPR и Marist Poll, выявило: сорок пять процентов опрошенных американцев считают работу Дональда Трампа на посту президента во втором сроке неудовлетворительной. Это почти вдвое больше, чем доля респондентов, поставивших Трампу «отлично» – таких оказалось двадцать три процента.

    Среди неудовлетворенных большинством оказались сторонники Демократической партии – восемьдесят процентов от этой группы.

    Оценку «хорошо» главе государства дали семнадцать процентов участников опроса, еще восемь процентов выбрали вариант «удовлетворительно».

    Согласно итогам исследования, общий рейтинг одобрения Трампа снизился до сорока двух процентов: тридцать процентов опрошенных полностью поддерживают его действия, а сорок пять процентов – категорически не одобряют.

    Большинство респондентов выразили мнение, что действующий президент ведет страну не в ту сторону и действует слишком поспешно. Кроме того, почти половина отметили, что политика Трампа негативно повлияла на них лично.

    Опрос был проведен с 21 по 23 апреля и охватил 1 439 совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность оценена в 3,3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, при этом его инициативы подверглись широкой критике, однако результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев. При это рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

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    29 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Медведев назвал бредом заявления о том, что Россия может напасть на Европу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о возможной российской атаке на европейские страны – это бред, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Разговоры о том, что, по сути, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу, – это бред, конечно. <…> [Президент] Владимир Владимирович [Путин] справедливо назвал это "пугалкой для бюргеров", просто чтобы они себя чувствовали в постоянном напряжении», – заявил Медведев, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобные высказывания помогают европейским политикам, таким как будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, проводить им нужный курс, в том числе на продолжение боевых действий в отношении ВС России.

    Также Медведев заявлял, что действующее украинское руководство является «омерзительным наследником» гитлеровского фашизма.

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    29 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Уолтц заявил о готовности Трампа оказать давление на Москву и Киев ради мира

    Уолтц: Трамп готов оказать любое необходимое давление на обе стороны ради мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Белый дом готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны, заявил Fox News Radio советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

    Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире Fox News Radio о решимости Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту и оказать на обе стороны необходимое давление, если потребуется.

    По словам Уолтца, встреча лидеров России и киевского режима станет одним из знаковых исторических моментов.

    «Президент Трамп полон решимости положить конец войне и оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить это», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ. Президент США Трамп грозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

    При этом после встречи в Риме Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее. Белый дом позднее назвал эту встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    30 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    В Белом доме заявили о передаче под контроль Европы помощи Украине

    Советник по нацбезопасности Уолтц сообщил о передаче под контроль ЕС помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом считает, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что США намерены передать руководство будущей поддержкой Украины европейским странам, передает РИА «Новости».

    В интервью изданию New York Post он подчеркнул: «Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы».

    Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в Конгрессе писала, что власти США не обсуждают отправку новых пакетов военной помощи после исчерпания текущих ресурсов.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США готовы выйти из переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс.

    Дональд Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели.

    Аналитики The Wall Street Journal отметили, что потеря американского арторужия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, поскольку считает отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

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