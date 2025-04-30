Politico: ЕС смирился с доминированием США в технологической сфере

Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией

Эксперты подвели итоги 100 дней президентства Дональда Трампа

Tекст: Евгений Поздняков

«На президентство Дональда Трампа возлагались большие надежды. Конечно, полное отсутствие коммуникаций между Россией и США в период пребывания у власти администрации Джо Байдена создало завышенные ожидания от возвращения республиканца в Белый дом. Однако необходимо понимать, что большим прорывом стала сама нормализация контактов между нашими странами», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

«Сегодня Москва и Вашингтон проводят регулярные встречи. Обмен мнениями по важнейшим вопросам международной политики идет непрерывно, и это внушает трезвый оптимизм. Все-таки речь идет об отношениях великих держав, состояние которых оказывает влияние на весь мир», – подчеркивает собеседник.

«На наших глазах сформировался постоянный канал связи, выраженный в «челночных визитах» спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Возникают прямые исторические параллели с эпохой разрядки, когда наши страны налаживали контакт друг с другом схожими методами», – акцентирует эксперт.

«Важно и то, что США и Россия сегодня обсуждают большой спектр экономических и политических вопросов. Конечно, одной из наиболее значимых тем переговоров является урегулирование конфликта на Украине. Такие кризисы не разрешаются по мановению руки, и некоторое недопонимании между двумя государствами сохраняется», – полагает он.

«Например, Белый дом ратовал за 30-дневное перемирие, на что Россия резонно напоминала о необходимости достижения окончательного прекращения огня. Москва не собирается повторить печальный опыт Минских соглашений, и потому для нас принципиально важно учесть полный спектр национальных интересов в данной ситуации. Этим и занимаются наши дипломаты», – рассуждает собеседник.

«Нам еще предстоит достичь взаимопонимание по многим вопросам в рамках текущего кризиса. Однако сам факт выхода двусторонних отношений из «мертвой точки», когда какой-либо диалог вообще отсутствовал, позволяет говорить о том, что все спорные ситуации не будут упускаться из виду», – считает Межуев.

Для внешней политики США с момента распада СССР была характерна презумпция силы, напоминает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Штаты исходили из позиции: «кто сильнее – тот и прав». Эта принудительная дипломатия и довела мир до гибридного столкновения двух ядерных держав», – поясняет он.

«Теперь Россия показала свою силу на поле боя, а наша экономика – устойчивость к любым санкциям. Как результат, в США осознали важность старой дипломатии через восстановление доверия и поэтапного сближения переговорных позиций», – добавляет эксперт.

«Вот только инструментарий для этого американцы сами же и снесли. Тут и пригодился старый и испытанный прием «челночных переговоров». Было бы близоруко сейчас рассуждать о степени эффективности встреч Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Подобный стиль диалога не терпит торопливых, но, похоже, на текущий момент это лучшее из того, чем мы располагаем. Сам факт данных встреч уже позволяет надеться на позитивное решение кризиса», – заключил Егорченков.

Напомним, 29 апреля завершатся первые сто дней президентства Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в интервью изданию Time высоко оценил работу собственной администрации за прошедший период. «Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц», – заявил он.

Значимым данный период выдался и для российско-американских отношений. Впервые за долгое время состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, а Владимир Путин указал ему на необходимость устранения первопричин кризиса. Главы государств также обсудили ряд вопросов, касающихся восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

Позже, в феврале, состоялись переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Стороны договорились о налаживании двусторонних контактов, а также согласились с необходимостью снижения санкционного давления на Россию. Заметно сменилась и позиция Штатов в отношении Украины. Трамп стал подходить к поддержке Киева более прагматично и сдержанно, чем его предшественник.

Особенно четко это проявилось во время «перепалки» между республиканцем и Владимиром Зеленским в Белом доме. После этого начали предприниматься реальные попытки по стабилизации ситуации. В частности, Москва и Вашингтон согласовали энергетическое перемирие и выступили за возобновление черноморской инициативы.

Кроме того, США стали инициатором 30-дневного перемирия в рамках конфликта на Украине. Несмотря на том, что Владимир Путин поддержал предложение администрации Трампа, Россия настаивает, что для его реализации необходимо учесть ряд нюансов, а именно – вопросы контроля за исполнением оговоренных условий.

В целом, остановка боевых действий обсуждается и сегодня. И хотя Трампу не удалось разрешить кризис за сутки, как он обещал во время предвыборной кампании, Москва и Вашингтон продолжают искать выход из сложившейся ситуации.