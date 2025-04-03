Цукерберг купил особняк в Вашингтоне на фоне сближения с Трампом

Цукерберг приобрел дом в Вашингтоне за 23 млн долларов на фоне сближения с Трампом

Tекст: Мария Иванова

Марк Цукерберг, гендиректор Meta*, приобрел особняк в Вашингтоне стоимостью 23 млн долларов, сообщает ТАСС.

Сделка, ставшая третьей самой крупной в истории столицы, была завершена в начале марта и держалась в секрете. Представитель компании подтвердил факт покупки, отметив, что это позволит Цукербергу больше времени проводить в Вашингтоне для решения политических вопросов, связанных с технологическим лидерством США.

Как отмечает издание Politico Magazine, интерес к элитной недвижимости в Вашингтоне возрос на фоне политики администрации Трампа. Эксперты считают, что личное присутствие руководителей крупных компаний в столице воспринимается как знак поддержки и сближения с Белым домом. Вашингтонский агент по недвижимости Том Дейли подчеркнул, что покупка Цукерберга может рассматриваться как комплимент президенту Трампу.

Покупка дома в Вашингтоне рассматривается как своеобразное открытие личных посольств при администрации США, символизирующее хорошие отношения между корпоративными гигантами и правительством страны. Марк Цукерберг также присутствовал на инаугурации Дональда Трампа в январе.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг изучает возможность приобретения недвижимости в Вашингтоне, что может быть связано с его желанием укрепить взаимодействие с администрацией президента Дональда Трампа.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Meta* выплатила Дональду Трампу 25 млн долларов в рамках соглашения о блокировке его аккаунтов в Facebook* и Instagram* после штурма Капитолия.

Между тем предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.