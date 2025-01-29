Цукерберг захотел быть ближе к Трампу и заинтересовался недвижимостью в Вашингтоне

FT: Цукерберг рассматривает покупку недвижимости в Вашингтоне для сближения с Трампом

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает газета Financial Times, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг рассматривает покупку недвижимости в Вашингтоне. Это может свидетельствовать о его стремлении наладить более тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа. По данным источников, уже определена потенциальная недвижимость, которую он может приобрести.

Источники отмечают, что этот шаг отражает желание Цукерберга повлиять на регулирование в технологической сфере, включая искусственный интеллект. В настоящее время Цукерберг уже владеет несколькими объектами недвижимости в Калифорнии и на Гавайях. Если сделка состоится, он станет частью группы технологических лидеров, стремящихся укрепить связи с новым президентом, расположившись ближе к Белому дому.

Представитель Meta отказался комментировать данную информацию. Некоторые эксперты отмечают рост продаж элитной недвижимости в столице после прихода Трампа к власти. Это связано с тем, что бизнесмены считают, что резиденция в Вашингтоне может усилить их влияние на администрацию.

Как пишет издание, предприниматель Илон Маск также рассматривал возможность инвестирования в недвижимость в Вашингтоне, однако эта идея вызвала негативную реакцию местных жителей. Ранее сообщалось, что Маск планировал разместить штаб-квартиру нового департамента по достижению госэффективности в Белом доме, но позже Трамп опроверг эту информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Facebook* Марк Цукерберг провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он также был приглашен на инаугурацию Трампа, причем Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте Лорен Санчес, телеведущей и подруги владельца Amazon Джеффа Безоса, что привлекло внимание СМИ.