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Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)
Цукерберг засмотрелся на декольте телеведущей Лорен Санчес на инаугурации Трампа
На инаугурации Дональда Трампа Марк Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте Лорен Санчес, телеведущей и подруги владельца Amazon Джеффа Безоса, что привлекло внимание СМИ.
Во время инаугурации президента США Дональда Трампа основатель Facebook* (заблокирован в России) Марк Цукерберг привлек к себе внимание, когда его взгляд остановился на Лорен Санчес — телеведущей и подруге владельца Amazon Джеффа Безоса.
Цукерберг, находясь в зале среди других гостей, не сразу смог отвести глаза от декольте Санчес, и это не осталось незамеченным многочисленными журналистами, которые присутствовали на церемонии.
54-летняя подруга миллиардера Безоса Лорен Санчес, известна своими яркими появлениями на публике.
До этого сообщалось, что во время инаугурации Трамп объявил, что официальная политика США отныне признает только два гендера – мужской и женский.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ