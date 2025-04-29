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В России начала работать платформа «Уполномоченный на результат» для подростков
Запущена новая кадровая платформа, ориентированная на вовлечение подростков в работу аппаратов по правам ребенка с профессиональной поддержкой, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Кадровую платформу «Уполномоченный на результат» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет запустили совместными усилиями аппарат детского омбудсмена Львовой-Беловой, Федеральный детский общественный совет, региональные детские общественные советы и фонд «Страна для детей», сообщается на сайте аппарата.
По словам Львовой-Беловой, ранее участники детских советов уже проходили стажировку и оставались работать в аппаратах уполномоченного. Она отметила, что программа поможет подросткам получить полезные навыки и стать частью команд, оказывающих помощь людям.
«Ребята получат бесплатный доступ к тематическим курсам с обратной связью от экспертов, а также пройдут практику в профильных организациях. Попробуют выполнить настоящие поручения. Возможно, среди участников программы – будущие лидеры и уполномоченные по правам ребенка», – заявила Львова-Белова.
Лучшие участники смогут попасть в кадровый резерв правозащитной сферы и начать карьеру в структурах, занимающихся защитой прав детей в России и регионах.