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NYT: Пилот Black Hawk проигнорировал предупреждения перед катастрофой
NYT: Пилот Black Hawk не выполнил команду снизить высоту перед катастрофой
Пилот военного вертолета Black Hawk не выполнил критические указания экипажа о снижении и маневре, что привело к гибели 67 человек при столкновении с лайнером у аэропорта Вашингтона, пишет The New York Times (NYT).
Пилот вертолета Black Hawk сухопутных войск США проигнорировал последние предупреждения о снижении высоты и повороте влево, что могло предотвратить катастрофу, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, капитан Ребекка Лобах не отреагировала на призывы второго пилота и летного инструктора во время тренировочного полета по эвакуации чиновников из Вашингтона.
В расследовании указывается, что одной из причин происшествия стала нехватка диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана – наблюдением одновременно за двумя судами занимался один человек. Экипаж Black Hawk запросил визуальный контроль и получил разрешение, однако не смог обеспечить безопасную дистанцию от пассажирского лайнера, передает ТАСС.
Дополнительной проблемой стала неисправность радиосвязи на борту вертолета, из-за чего часть указаний не была услышана. Диспетчер также не уделил достаточного внимания действиям экипажа и не дал нужных команд, которые могли бы предотвратить столкновение.
В результате катастрофы вечером 29 января оба летательных аппарата упали в реку Потомак, погибли все находившиеся на борту: 64 пассажира и члены экипажа лайнера, а также трое военных из Black Hawk. Среди жертв – российские и советские фигуристы, в том числе Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Black Hawk мог не расслышать указания диспетчера из-за нажатой клавиши микрофона, что стало роковым в момент аварии. Black Hawk превысил допустимую высоту полета в районе аэропорта Вашингтона, что привело к столкновению с самолетом Bombardier CRJ700 компании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров.
Между тем Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта им. Рональда Рейгана после случившегося.