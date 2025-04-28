Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звезды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.0 комментариев
Посол сообщил об участии России в оборонной выставке в Индонезии
Делегация Минобороны и представители российских компаний посетят международную оборонную выставку Indo Defence в столице Индонезии в июне, заявил посол в Индонезии Сергей Толченов.
Россия подтвердила участие в индонезийской оборонной выставке Indo Defence, которая пройдет в Джакарте с 11 по 14 июня, сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. Он отметил, что ожидает прибытия официальной делегации Министерства обороны, а также представителей российских компаний, работающих в сфере военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости».
В ходе брифинга дипломат подчеркнул, что военное и военно-техническое взаимодействие остаётся неотъемлемой частью отношений между Россией и Индонезией. По словам Толченова, в Индонезии широко используется российская военная техника и вооружение. Он добавил, что Россия готова продолжить сотрудничество в этой области, если индонезийская сторона проявит интерес.
Россия подтвердила своё участие в индонезийской оборонной выставке Indo Defence, которая пройдёт в Джакарте с 11 по 14 июня 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. Он отметил, что ожидает прибытия официальной делегации Министерства обороны России, а также представителей российских компаний, работающих в сфере военно-технического сотрудничества.
В ходе брифинга дипломат подчеркнул, что военное и военно-техническое взаимодействие остаётся неотъемлемой частью отношений между Россией и Индонезией. По словам Толченова, в Индонезии широко используется российская военная техника и вооружение. Он добавил, что Россия готова продолжить сотрудничество в этой области, если индонезийская сторона проявит интерес.