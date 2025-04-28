Посол сообщил об участии России в оборонной выставке в Индонезии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия подтвердила участие в индонезийской оборонной выставке Indo Defence, которая пройдет в Джакарте с 11 по 14 июня, сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. Он отметил, что ожидает прибытия официальной делегации Министерства обороны, а также представителей российских компаний, работающих в сфере военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости».

В ходе брифинга дипломат подчеркнул, что военное и военно-техническое взаимодействие остаётся неотъемлемой частью отношений между Россией и Индонезией. По словам Толченова, в Индонезии широко используется российская военная техника и вооружение. Он добавил, что Россия готова продолжить сотрудничество в этой области, если индонезийская сторона проявит интерес.

Россия подтвердила своё участие в индонезийской оборонной выставке Indo Defence, которая пройдёт в Джакарте с 11 по 14 июня 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. Он отметил, что ожидает прибытия официальной делегации Министерства обороны России, а также представителей российских компаний, работающих в сфере военно-технического сотрудничества.

В ходе брифинга дипломат подчеркнул, что военное и военно-техническое взаимодействие остаётся неотъемлемой частью отношений между Россией и Индонезией. По словам Толченова, в Индонезии широко используется российская военная техника и вооружение. Он добавил, что Россия готова продолжить сотрудничество в этой области, если индонезийская сторона проявит интерес.