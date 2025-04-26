В Курской области СК возбудил дело после убийства мужчины боевиками ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, уголовное дело по статье о террористическом акте было возбуждено главным военным следственным управлением СК России после убийства жителя Курской области, передает РИА «Новости». Петренко рассказала, что трагедия произошла в августе 2024 года, когда украинские боевики заняли дома в селе Бондаревка, разместили там военную технику и устроили наблюдательные пункты.

Официально установлено, что мирный житель направлялся на велосипеде в магазин за хлебом и был убит боевиками. Местным жителям в этот период запрещали выходить на улицу, а сами украинские националисты обстреливали жилые дома и повреждали инфраструктуру, перерезая линии электропередачи.

Следствие продолжает сбор доказательств, работа ведется с эвакуированными гражданами, осматриваются места происшествий и назначаются экспертизы обнаруженных улик. В СК заявили, что к ответственности будут привлечены все причастные к преступлению представители украинских вооруженных формирований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа» в Курской области, Следственный комитет также завел дело после сброса боевой гранаты с беспилотника украинскими боевиками на людей в этой же области, а ранее Следственный комитет возбудил дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в Курской области.