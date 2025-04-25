Стало известно о планах отметить столетие Артека в июне

Юбилей Артека решили ответить 16 июня международным фестивалем

Tекст: Денис Тельманов

Юбилей «Артека» станет событием международного масштаба, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

В ходе заседания оргкомитета по подготовке праздника он подчеркнул, что за век центр принял более 2 млн детей из 150 стран, а предстоящие торжества должны пройти на высшем уровне. Организаторы активно завершают подготовку объектов и праздничной программы.



Мероприятия, посвященные столетию, будут проходить с мая по июнь 2025 года, однако ключевые события намечены на 16 июня. В этот период в «Артеке» пройдут международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце» и большой юбилейный концерт в национальном центре «Россия».

По словам директора «Артека» Константина Федоренко, возрождение фестиваля объединит детей из разных стран и станет символом дружбы и преемственности поколений: «В 2025 году, как и почти полвека назад, мы доказываем: дружба не знает границ».

Часть праздничной программы уже реализована: в феврале при поддержке «Роскосмоса» стартовала ракета-носитель с логотипом лагеря, а в марте миллионы школьников приняли участие в тематическом занятии во всех школах страны. К юбилею сняты документальные фильмы, которые покажут на ключевых мероприятиях.

Одновременно завершается строительство новых объектов. Модульный корпус «Вожатый-2» готов более чем на 60%, а Центр инновационно-образовательных технологий – на 80%. В 2025 году сдадут в эксплуатацию новый детский лагерь «Солнечный» площадью 60 тыс. кв. м, рассчитанный на 1 тыс. человек в смену. На его территории возводят семь объектов, среди которых спальные корпуса, газовая котельная и подъездные дороги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, школьники и студенты обсудили воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и 100-летие «Артека» в рамках занятий «Разговоры о важном», подчеркнув значение лагеря как символа дружбы и патриотизма,

Международный детский центр «Артек» в крымском Гурзуфе является мечтой многих родителей и уникальным пространством для развития и творчества детей, а заявки на участие могут подать все желающие родители.

Министр просвещения Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина на празднование 100-летия лагеря.