Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Стало известно о планах отметить столетие Артека в июне
Юбилей Артека решили ответить 16 июня международным фестивалем
Международный детский центр «Артек» готовится к празднованию столетия с масштабными мероприятиями, включая возвращение легендарного фестиваля и запуск новых строительных объектов.
Юбилей «Артека» станет событием международного масштаба, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
В ходе заседания оргкомитета по подготовке праздника он подчеркнул, что за век центр принял более 2 млн детей из 150 стран, а предстоящие торжества должны пройти на высшем уровне. Организаторы активно завершают подготовку объектов и праздничной программы.
Мероприятия, посвященные столетию, будут проходить с мая по июнь 2025 года, однако ключевые события намечены на 16 июня. В этот период в «Артеке» пройдут международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце» и большой юбилейный концерт в национальном центре «Россия».
По словам директора «Артека» Константина Федоренко, возрождение фестиваля объединит детей из разных стран и станет символом дружбы и преемственности поколений: «В 2025 году, как и почти полвека назад, мы доказываем: дружба не знает границ».
Часть праздничной программы уже реализована: в феврале при поддержке «Роскосмоса» стартовала ракета-носитель с логотипом лагеря, а в марте миллионы школьников приняли участие в тематическом занятии во всех школах страны. К юбилею сняты документальные фильмы, которые покажут на ключевых мероприятиях.
Одновременно завершается строительство новых объектов. Модульный корпус «Вожатый-2» готов более чем на 60%, а Центр инновационно-образовательных технологий – на 80%. В 2025 году сдадут в эксплуатацию новый детский лагерь «Солнечный» площадью 60 тыс. кв. м, рассчитанный на 1 тыс. человек в смену. На его территории возводят семь объектов, среди которых спальные корпуса, газовая котельная и подъездные дороги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, школьники и студенты обсудили воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и 100-летие «Артека» в рамках занятий «Разговоры о важном», подчеркнув значение лагеря как символа дружбы и патриотизма,
Международный детский центр «Артек» в крымском Гурзуфе является мечтой многих родителей и уникальным пространством для развития и творчества детей, а заявки на участие могут подать все желающие родители.
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