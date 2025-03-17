Студенты и школьники обсудили воссоединение Крыма с Россией и юбилей «Артека»

Tекст: Ольга Иванова

Российская актриса Екатерина Темнова представила новую тему, подчеркнув, что «Артек» – это символ дружбы, творчества и единства. В ходе занятия известные артековцы, такие как телеведущая Екатерина Стриженова и певец Андрей Григорьев-Апполонов, поделились воспоминаниями о дне, проведенном в лагере, и рассказали, как это повлияло на их жизнь.

Студенты и школьники обсудили, как воссоединение Крыма с Россией и история Артека переплетаются, формируя общую картину наследия. Участники отметили, что «Артек» не только место отдыха, но и символ единства и патриотизма, а также узнали о его роли в раскрытии талантов и укреплении дружеских связей.

Цикл занятий «Разговоры о важном» был введен в образовательных учреждениях с сентября 2022 года для обсуждения значимых тем совместно с классными руководителями. Выяснилось, что инициативу поддержали 85% педагогов и 81% родителей и опекунов. Проект «Разговоры о важном» был удостоен национальной Премии Рунета в специальной номинации и стал лауреатом в номинации «Образование и кадры».