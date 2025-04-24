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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    24 апреля 2025, 21:40 • Новости дня

    Лауреаты премии «Факел»: Национальная технологическая олимпиада стала нашей путевкой в жизнь

    Лауреат премии «Факел» Зайцев: НТО создает среду для обмена мнениями молодых ученых

    Лауреаты премии «Факел»: Национальная технологическая олимпиада стала нашей путевкой в жизнь
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Молодым ученым важно познакомить инвесторов с результатами своих трудов. В этом помогают масштабные конкурсы, позволяющие талантам заявить о своих достижениях, сказали газете ВЗГЛЯД лауреаты премии «Факел» в номинации «лучший стартап» Даниил Зайцев и Анастасия Попова. Ранее в Москве прошла церемония награждения вручения премии с участием первого замруководителя АП Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

    «Национальная технологическая олимпиада (НТО) дала нам путевку в жизнь. Именно в рамках этого конкурса мы создали стартап SkyControl, который сегодня активно развивается. В данный момент мы разрабатываем систему управления беспилотными летательными аппаратами при помощи наклона руки», – рассказывает Даниил Зайцев, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», сооснователь проекта SkyControl.

    «Мы намерены выпустить специальную перчатку, которая будет по пульсу считывать положение кисти в пространстве и передавать эти данные в дрон. Сейчас операторы БПЛА управляют аппаратами с помощью стиков. Это непросто и на обучение одного специалиста уходит много времени. Наше решение позволит значительно ускорить данный процесс», – говорит он.

    «При этом прототип перчатки уже успели опробовать более 100 человек. По результатам первичных проверок, управление беспилотником действительно становится более интуитивным и понятным. Фактически, люди начинают уверенно использовать дроны уже через 10-15 минут после ознакомления с нашей технологией», – добавил собеседник.

    «И, конечно, мы бы не смогли добиться подобных успехов без НТО. Дело даже не столько в соревновательном аспекте олимпиады, сколько в среде, в которую организаторы погружают участников. Во время участия в конкурсе, мы проводили в работе над проектом целые дни. Нам регулярно указывали на ошибки наставники и старшие товарищи», – поясняет он.

    «Да и в целом, мы получили возможность пообщаться с сотней крутых и мечтательных ребят со всей России. Беседуя с ними, обмениваясь идеями, мы сумели внести коррективы и в наш стартап, сделать его более практичным и интересным. Действительно, НТО сегодня превратилось в настоящую площадку экспертной коммуникации», – акцентиурет Зайцев.

    И в этом плане премия «Факел» становится своеобразным промежуточным итогом работы ребят в рамках олимпиады, продолжает Анастасия Попова, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», соосновательница проекта SkyControl. «Такое большое и масштабное мероприятие позволяет во всеуслышание заявить об успехах участников НТО», – добавляет она.

    «Ведь сделать открытие, создать компанию или привлекательное техническое решение – это только полдела. Важно донести до людей, инвесторов то, почему ты можешь быть им полезен. И в этом плане премия как раз и может стать своеобразным информационным плацдармом для ознакомления общества с нашими достижениями», – считает собеседница.

    «Да и в целом, начинающим ребятам нужен стимул. Им необходимо понимание, ради чего они трудятся не покладая рук. «Факел» вырисовывает перед ними образ красивого будущего. Показывает, что в России уже есть успешная молодежь, которая прошла ту же дорогу, что и они. Это и делает новый проект НТО важным», – заключила Попова.

    Ранее в Москве прошла церемония награждения первой премии «Факел». Она присуждается молодым людям, ранее принимавшим участие в НТО и уже достигшим успеха в профессиональной деятельности, науке и социальных проектах. Примечательно, что данный конкурс был учрежден в честь десятилетия олимпиады. Мероприятие также посетили зампредседателя Администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

    Премия присуждалась в семи номинациях: «лучший стартап» (за создание успешного бизнес-проекта), «инженер инноваций» (за инновации в промышленном дизайне), «профессионал будущего» (за высокие карьерные успехи в российских компаниях), «двигатель науки» (за успехи в научно-исследовательской деятельности), «социальный прогрессор» (за улучшение качества жизни общества), «лучший наставник» (за подготовку школьников к НТО) и «чемпион технологий» (за победу в престижных технологических конкурсах).

    Как отметил Дмитрий Чернышенко, премия будет носить ежегодный характер, пишет ТАСС. Напомним, сама НТО появилась в 2015 году. В ее рамках проводятся командные инженерные соревнования школьников и студентов в сферах искусственного интеллекта, «умной» энергетики, нейротехнологий и даже геномного редактирования.

    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп указал на «большие уступки» со стороны России

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп указал на «большие уступки» со стороны России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Россию по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Найдено первое свидетельство боев гладиаторов со львами в Европе
    Найдено первое свидетельство боев гладиаторов со львами в Европе
    @ REUTERS/Will Dunham

    Tекст: Мария Иванова

    Останки мужчины с характерными следами укусов крупного хищника позволили ученым впервые подтвердить реальные схватки людей со львами в Европе.

    Впервые обнаружены физические доказательства боев гладиаторов со львами в Европе, сообщает New Scientist.

    Исследователи проанализировали скелет мужчины, жившего в римской Британии, и выяснили, что на его тазовой кости есть следы укуса крупной кошки, предположительно, льва.

    По словам исследователя Тима Томпсона из Университета Майнута в Ирландии, это «первые физические доказательства того, что люди сражались с животными на гладиаторских аренах Европы». Ранее такие бои были известны только по античным текстам, но археологических свидетельств до сих пор не находили.

    Находка доказывает, что гладиаторские бои со львами были реальностью и на территории остальной Европы, а не только в Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Помпеях обнаружили детские рисунки с изображениями гладиаторских боев.

    Ранее в Риме вступил в силу закон, который запрещает наряжаться центурионом, пить алкоголь ночью и купаться в фонтанах.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД резко осудил решение Японии выделить кредит Киеву за счет замороженных российских активов, назвав это крайне враждебным шагом.

    МИД России расценивает решение Японии направить около 3 млрд долларов Киеву в рамках программы экстренного кредитования ERA за счет доходов от замороженных российских активов как крайне враждебный и вероломный шаг, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки Токио сгладить ситуацию неуместны, а подобные действия неизбежно приведут к ухудшению российско-японских отношений.

    Дипломат отметила: «Если они считают, что здесь применима логика и вашим и нашим за полрубля спляшем – они ошиблись. Мы вынуждены разочаровать. Непременно и неизбежно окажут негативное влияние на отношения с Россией подобные действия».

    Захарова напомнила, что Россия неоднократно предупреждала Японию о недопустимости участия в операциях с суверенными активами России. По ее словам, любые переводы прибыли или резервов киевскому режиму будут рассматриваться как соучастие в преступлениях и приведут к жестким контрмерам, включая асимметричные, затрагивающие еще сохраняющиеся сферы двустороннего взаимодействия. Ответственность за ухудшение отношений, по словам Захаровой, лежит на администрации премьер-министра Японии Сигэру Исибы.

    Ранее российский МИД выразил решительный протест японскому послу Акире Муто из-за планов Токио направить средства от замороженных российских активов для выделения кредитов Киеву в рамках помощи Группы семи.

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    24 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Сибирские ученые обнаружили невидимую белковую корону у наночастиц

    Новосибирские исследователи впервые зафиксировали структуру мягкой белковой короны наночастиц

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в мире новосибирские ученые обнаружили у наночастиц мягкую белковую корону, определяющую их взаимодействие с клетками организма.

    Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН впервые в мире зафиксировали мягкую белковую корону вокруг наночастиц, ппередает РИА «Новости». Этот слой, состоящий из специфических белков, определяет поведение наночастиц в биологических жидкостях и, как показали исследования, влияет на их взаимодействие с клетками организма.

    Специалисты применили метод фотомодификации, который позволяет «сшивать» молекулы белков с помощью ультрафиолета. Такой подход, как отмечается в сообщении института, усилил взаимодействие между белковыми элементами, сделал структуру мягкой короны стабильной и позволил подробно определить ее состав посредством масс-спектрометрии.

    Руководитель группы микроскопических исследований Елена Рябчикова подчеркнула: «Наши дальнейшие исследования будут посвящены изучению роли белковой короны в проникновении наночастиц, несущих терапевтическую РНК, в клетки. Мы рассчитываем получить конкретные данные о роли белковой короны, которые будут полезны разработчикам лечебных нанопрепаратов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые МФТИ разработали лекарства на основе наночастиц, которые могут заменить операции по эндопротезированию при лечении остеоартрита благодаря длительному удержанию в суставах.

    Ранее ученые Мордовского государственного университета имени Огарева создали наночастицы с экстрактом борщевика Сосновского для адресной доставки к опухолевым тканям. А специалисты Петербургского государственного университета нашли способ повысить эффективность циановых красителей для диагностики онкологических и других заболеваний в миллион раз.

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    24 апреля 2025, 11:06 • Новости дня
    Лавров принял решение посетить БРИКС в Бразилии

    Tекст: Александра Юдина

    Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится на совещание глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

    Захарова подтвердила, что мероприятие пройдет в полном формате и участие Лаврова уже запланировано.

    По завершении совещания в Бразилии Лавров 30 апреля совершит официальный визит в Доминиканскую Республику.

    Визит приурочен к открытию нового посольства России в этой стране, а также к 80-летию установления дипломатических отношений между государствами.

    В ходе визита в Доминикану российский министр проведет ряд встреч с представителями местных властей и дипломатического корпуса. Захарова подчеркнула, что поездка Лаврова станет частью расширения сотрудничества России со странами Латинской Америки.

    БРИКС была создана в 2006 году и включает Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С начала 2024 года к ней присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а с 2025 года Индонезия стала полноправным членом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в марте, Иран обсудил с Россией и Китаем сотрудничество в БРИКС и ШОС. Также Сербия проявила интерес к углубленному сотрудничеству с БРИКС.

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    24 апреля 2025, 07:32 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что большинство дронов было сбито над Крымом – 45 единиц. Кроме того, по десять беспилотников были уничтожены в Белгородской и Курской областях.

    В Воронежской области сбили восемь БПЛА, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях – по четыре. В Московском регионе средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника.

    Накануне силы ПВО сбили украинский беспилотник над Елабужским районом Татарстана, в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на работу из-за угрозы дронов, а за один час на территории Татарстана уничтожили два украинских беспилотника.

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    24 апреля 2025, 14:03 • Новости дня
    Захарова раскритиковала планы Прибалтики и Польши выйти из Оттавской конвенции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что игры с огнем и развертывание минных полей у границ России могут иметь губительные последствия для европейской безопасности.

    Так дипломат прокомментировала заявление властей Латвии, Литвы, Польши и Эстонии, рекомендовавших выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, передает ТАСС.

    Она добавила, что государства Прибалтики и Польша не идут на меры по снижению напряженности, а продолжают курс на конфронтацию и эскалацию в Европе. Захарова обратила внимание, что эти страны «специально переписывают историю» и забывают, чем подобные шаги оборачивались ранее, призвав не строить безопасность Европы «на руинах здравого смысла».

    По данным Москвы, совместное заявление стран Прибалтики и Польши связано с планами развивать взаимодействие с производителями мин в США и использовать их для создания минных полей на восточном фланге НАТО и для поставок на Украину.

    Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ранее Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

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    24 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Стало известно о планах создать новые газовые коридоры между Россией и Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщило правительство России.

    Вице-премьер России Александр Новак на переговорах с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом отметил готовность Москвы содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и Ирана, передает ТАСС.

    В сообщении российского кабмина подчеркивается, что обе стороны выразили готовность к дальнейшей реализации совместных инфраструктурных проектов. Кроме того, Новак и Пакнежад высоко оценили успешное взаимодействие между странами в рамках сделки ОПЕК+ и на площадке Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Александр Новак отметил, что Россия готова оказать содействие расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном. Также стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран», – говорится в сообщении.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий долгосрочные рамки сотрудничества между Москвой и Тегераном в сферах обороны, энергетики и финансов.

    Сообщалось, что Москва и Тегеран заключили соглашение о создании совместной ассоциации судоходных компаний и портов.

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    24 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин заявил о снижении числа новых строительных проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение числа новых проектов, реализуемых застройщиками.

    Во время совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что этот факт требует особого внимания со стороны властей, поскольку замедление темпов строительства напрямую влияет на возможность граждан приобретать жилье и отражается на работе смежных отраслей, таких как производство стройматериалов, мебели и бытовой техники, передает ТАСС.

    «К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на загрузке смежных отраслей от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники», – заявил Путин.

    Ранее Путин подчеркивал, что Россия превзошла СССР в объемах строительства жилья.

    На заседании Госсовета на прошлой неделе он заявил, что к 2030 году необходимо достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека.

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    24 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих консультациях России и Турции в Стамбуле

    Россия и Турция запланировали провести в Стамбуле консультации по Ближнему Востоку

    Tекст: Евгения Караваева

    В конце апреля в Турции пройдут переговоры заместителей министров иностранных дел двух стран по вопросам Ближнего Востока, включая Сирию и Палестину.

    Заместители министров иностранных дел Турции и России проведут 25 апреля в Стамбуле консультации по Ближнему Востоку, передает ТАСС. Как сообщил источник в МИД Турции, встреча пройдет на уровне заместителей министров – Турцию будет представлять Нух Йылмаз, а Россию – Михаил Богданов.

    «25 апреля в Стамбуле состоятся консультации по Ближнему Востоку между Турцией и Российской Федерацией на уровне заместителей министров», – заявил источник агентства. Ожидается, что участники обсудят широкий круг региональных вопросов, особое внимание уделив ситуации в Сирии и Палестине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС в Анкаре, где одной из ключевых тем стало обсуждение мер по прекращению огня и доставке гуманитарной помощи в Газу.

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    24 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    В Москве прошел финал студенческой олимпиады по проектному менеджменту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финал Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Проектный менеджмент» прошел в Москве.

    Молодые специалисты представили идеи для внедрения цифровых и гибридных форматов обслуживания клиентов банков, которые учитывают запросы нового поколения пользователей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Организаторами состязания выступили Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и Альфа-Банк. Участники из разных регионов страны разрабатывали концепции офисов, сочетающих онлайн- и офлайн-сервисы, анализировали существующий опыт, определяли целевые аудитории и разрабатывали способы привлечения и удержания клиентов.

    Руководитель олимпиады Валерия Касамара отметила: «Решения, подготовленные финалистами олимпиады «Я – профессионал», – готовые дорожные карты для цифровой трансформации финансовой отрасли». Эксперты особо выделили комплексные предложения по оценке эффективности работы офисов, анализу рисков и их минимизации. HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов подчеркнул, что банк готов рассмотреть и внедрить лучшие студенческие идеи.

    Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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    24 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Суд в Москве приговорил Яниса Павлова за хищения у футболистов

    Финансист Павлов за хищения у вкладчиков банка «Замоскворецкий» получил шесть лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд огласил приговор в шесть лет колонии фигуранту уголовного дела о хищениях средств в банке «Замоскворецкий» Янису Павлову.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил финансиста Яниса Павлова, которого обвиняли в шести эпизодах мошенничества в сговоре с группой лиц в особо крупном размере, к шести годам исправительной колонии. Вместе с сестрой Павлов похищал средства вкладчиков банка «Замоскворецкий», среди которых оказались несколько известных футболистов.

    «Павлов Янис Владимирович признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде шести  лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказано в сообщении суда.

    Павлова взяли под стражу в зале суда.

    Уголовное дело о хищениях средств в банке «Замоскворецкий» было заведено в 2014 году, в том же году у банка была отозвана лицензия. По версии следствия, криминальная схема вывода средств из банка «Замоскворецкий» действовала с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года.

    Деньги выводили путем оформления кредитов, в том числе фиктивных или выдаваемых подконтрольным махинаторам лицам, пишет «Коммерсант». На одном из этапов расследования фигурантом дела стала и сестра Яниса – замруководителя допофиса банка «Даев» Ирина Павлова.

    По данным издания, среди пострадавших от действий мошенников оказались несколько известных футболистов, в прошлом игравших за сборную России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мещанский суд Москвы арестовал Алексея Хотина за причастность к мошенничеству на сумму 23,6 млрд рублей, что стало новым эпизодом в деле бывшего владельца банка «Югра».

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    24 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Россиян пригласили на конкурс волонтеров для парада ВМФ

    Tекст: Александра Юдина

    «Волонтеры Победы» пригласили жителей всех регионов страны принять участие в конкурсе, чтобы стать волонтерами на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Петербурге.

    Сто лучших добровольцев, прошедших отбор, смогут приехать на масштабный слет и принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота, включая Главный военно-морской парад в Петербурге.

    Кандидатам в возрасте от 18 до 35 лет важно проявить личный вклад в патриотическую деятельность и сохранение исторической памяти, а также оказание помощи ветеранам боевых действий. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте движения и выполнить творческое конкурсное задание.

    Всероссийский слет «Послы Победы. Ленинград» пройдет уже в четвертый раз. Программа мероприятия включает встречи с Героями, посещение музеев, лекции, мастер-классы и тренинги. Культурное знакомство с Петербургом подготовит партнер – программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

    Особое внимание уделят обучению победителей конкурса для сопровождения парада ВМФ: добровольцы изучат историю праздника, освоят навыки взаимодействия с ветеранами, распределят обязанности для работы на мероприятии.

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    24 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Форум молодых дипломатов «Россия-Африка» прошел на площадке МГИМО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодые дипломаты из России и стран Африки обсудили пути укрепления сотрудничества и выработали совместные инициативы на форуме в МГИМО.

    Мероприятие прошло с 22 по 26 апреля на базе МГИМО МИД, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором форума выступил Совет молодых дипломатов МИД России при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

    В форуме приняли участие более 30 представителей африканских государств, среди которых эксперты в области политических и исторических наук и сотрудники внешнеполитических ведомств. Гендиректор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов отметил, что форум служит укреплению доверия между странами и способствует формированию сообщества активной молодежи.

    Начальник отдела МИД России Константин Колпаков призвал молодежь Африки и участников форума к подаче заявок на слет Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. По его словам, наследие прошедшего в марте Всемирного фестиваля продолжает способствовать международному взаимодействию молодых лидеров.

    Генеральный директор StudEx Group Тумело Рамафоса из ЮАР в ходе сессии отметил ценность подобных встреч для международного молодежного диалога. Продюсер и участник ВФМ–2024 Жуниор Изидру из Гвинеи-Бисау рассказал, что такие форумы объединяют молодежь разных стран, способствуют обмену опытом и поддержке новых проектов. Йосср Гази из Египта подчеркнул важность укрепления взаимопонимания и расширения контактов между молодежью России и Африки.

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    24 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Цивилева анонсировала создание сервиса для поддержки семей участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    На конференции в пресс-центре «Россия сегодня» объявили о запуске мобильного приложения, предназначенного для помощи семьям и ветеранам спецоперации.

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, выступая на Всероссийской научно-практической конференции института демографической политики имени Менделеева «От Года семьи – к веку семьи», рассказала о планах по созданию мобильного приложения для ветеранов специальной военной операции и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новый сервис разрабатывается в рамках Государственной информационной системы «Защитник Отечества» и будет учитывать успешные практики социальных служб, применяемые в Липецкой области.

    Цивилева подчеркнула: «Запустить мобильный сервис планируем уже в этом году, причем только для участников СВО и их родных. В целях информационной безопасности приложение будет распространяться адресно через филиалы фонда. Созданная система поможет не только наладить обратную связь, но и быть всегда рядом с нашими защитниками и их близкими, понимать, какую задачу сейчас необходимо решить».

    Также на конференции были отмечены меры по работе с детьми ветеранов и погибших участников СВО. В филиалах фонда оборудованы игровые комнаты, а дети получают поддержку педагогов и психологов. В ряде регионов реализуются пилотные проекты с участием специалистов в школах, где оказывается помощь детям участников спецоперации.

    В конференции также приняли участие зампредседателя правительства России, заместитель председателя Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Татьяна Голикова, полпред президента в ЦФО, член Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Игорь Щеголев, а также начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

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