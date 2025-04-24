Лауреаты премии «Факел»: Национальная технологическая олимпиада стала нашей путевкой в жизнь

Лауреат премии «Факел» Зайцев: НТО создает среду для обмена мнениями молодых ученых

Tекст: Евгений Поздняков

«Национальная технологическая олимпиада (НТО) дала нам путевку в жизнь. Именно в рамках этого конкурса мы создали стартап SkyControl, который сегодня активно развивается. В данный момент мы разрабатываем систему управления беспилотными летательными аппаратами при помощи наклона руки», – рассказывает Даниил Зайцев, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», сооснователь проекта SkyControl.

«Мы намерены выпустить специальную перчатку, которая будет по пульсу считывать положение кисти в пространстве и передавать эти данные в дрон. Сейчас операторы БПЛА управляют аппаратами с помощью стиков. Это непросто и на обучение одного специалиста уходит много времени. Наше решение позволит значительно ускорить данный процесс», – говорит он.

«При этом прототип перчатки уже успели опробовать более 100 человек. По результатам первичных проверок, управление беспилотником действительно становится более интуитивным и понятным. Фактически, люди начинают уверенно использовать дроны уже через 10-15 минут после ознакомления с нашей технологией», – добавил собеседник.

«И, конечно, мы бы не смогли добиться подобных успехов без НТО. Дело даже не столько в соревновательном аспекте олимпиады, сколько в среде, в которую организаторы погружают участников. Во время участия в конкурсе, мы проводили в работе над проектом целые дни. Нам регулярно указывали на ошибки наставники и старшие товарищи», – поясняет он.

«Да и в целом, мы получили возможность пообщаться с сотней крутых и мечтательных ребят со всей России. Беседуя с ними, обмениваясь идеями, мы сумели внести коррективы и в наш стартап, сделать его более практичным и интересным. Действительно, НТО сегодня превратилось в настоящую площадку экспертной коммуникации», – акцентиурет Зайцев.

И в этом плане премия «Факел» становится своеобразным промежуточным итогом работы ребят в рамках олимпиады, продолжает Анастасия Попова, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», соосновательница проекта SkyControl. «Такое большое и масштабное мероприятие позволяет во всеуслышание заявить об успехах участников НТО», – добавляет она.

«Ведь сделать открытие, создать компанию или привлекательное техническое решение – это только полдела. Важно донести до людей, инвесторов то, почему ты можешь быть им полезен. И в этом плане премия как раз и может стать своеобразным информационным плацдармом для ознакомления общества с нашими достижениями», – считает собеседница.

«Да и в целом, начинающим ребятам нужен стимул. Им необходимо понимание, ради чего они трудятся не покладая рук. «Факел» вырисовывает перед ними образ красивого будущего. Показывает, что в России уже есть успешная молодежь, которая прошла ту же дорогу, что и они. Это и делает новый проект НТО важным», – заключила Попова.

Ранее в Москве прошла церемония награждения первой премии «Факел». Она присуждается молодым людям, ранее принимавшим участие в НТО и уже достигшим успеха в профессиональной деятельности, науке и социальных проектах. Примечательно, что данный конкурс был учрежден в честь десятилетия олимпиады. Мероприятие также посетили зампредседателя Администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Премия присуждалась в семи номинациях: «лучший стартап» (за создание успешного бизнес-проекта), «инженер инноваций» (за инновации в промышленном дизайне), «профессионал будущего» (за высокие карьерные успехи в российских компаниях), «двигатель науки» (за успехи в научно-исследовательской деятельности), «социальный прогрессор» (за улучшение качества жизни общества), «лучший наставник» (за подготовку школьников к НТО) и «чемпион технологий» (за победу в престижных технологических конкурсах).

Как отметил Дмитрий Чернышенко, премия будет носить ежегодный характер, пишет ТАСС. Напомним, сама НТО появилась в 2015 году. В ее рамках проводятся командные инженерные соревнования школьников и студентов в сферах искусственного интеллекта, «умной» энергетики, нейротехнологий и даже геномного редактирования.