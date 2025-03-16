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ВКС успешно запустили ракету-носитель «Ангара-12» с космодрома Плесецк
ВКС РФ успешно осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщило Министерство обороны России.
Воздушно-космические силы России успешно провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк, передает ТАСС. Запуск состоялся в воскресенье, 16 марта, в 13.50 по московскому времени. Пуск был выполнен боевым расчетом космических войск и проведен в интересах Министерства обороны России.
Ракета-носитель «Ангара-1.2» представляет собой легкий класс, она была оснащена космическими аппаратами.
Газета ВЗГЛЯД писала, что с космодрома Плесецк в Архангельской области осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1В», которая вывела на орбиту несколько космических аппаратов в интересах Министерства обороны.