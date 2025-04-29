МИД Германии возглавит «ликвидатор» диалога с Россией

Эксперты оценили перспективы отношений Москвы и Берлина при будущем главе МИД ФРГ Йоханне Вадефуле

Tекст: Анастасия Куликова

Йоханн Вадефуль, будущий глава МИД ФРГ, пообещал продолжить помощь ВСУ. «Я думаю всем, особенно Владимиру Путину, должно быть ясно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы предоставим ей возможность быть на равных с Россией», – цитирует его Deutsche Welle* (признано СМИ-иноагентом).

По его словам, правительство Германии также намерено наладить диалог с администрацией Дональда Трампа и донести до нее позицию Берлина по поддержке Украины. Будущий дипломат отметил, что Вашингтон должен понять: «сильная Украина в составе европейского сообщества» соответствует американским интересам.

Также Вадефуль считает приоритетом превращение ЕС в «сильного» международного игрока, способного «решать проблемы, которые мы видим по всему миру». Политик добавил, что считает важным дальнейшее развитие трансатлантических связей, поскольку их текущее состояние «вызывает серьезную озабоченность у европейцев».

Кроме того, он подтвердил приверженность принципам НАТО и высказался за повышение странами Евросоюза оборонных бюджетов. «Германия станет лидером в этой области. Мы также хотим услышать от США, что там ценят наши усилия и придерживаются общих целей», – пояснил будущий дипломат.

Напомним, Йоханн Вадефуль родился в 1963 году. Уже после окончания школы он вступил в Христианско-демократический союз (ХДС), напоминает немецкое издание RND. В юношеские годы отслужил четыре года по контракту в бундесвере, однако военной карьере предпочел дальнейшее обучение в Кильском университете, где в 1996-м получил докторскую степень по праву.

Тогда же он становится генеральным секретарем отделения ХДС в земле Шлезвиг-Гольштейн, где дорос до председателя регионального отделения партии. В федеральное правительство попал в 2009 году: состоял в комитете по социальным вопросам и делам ЕС. Позже, в 2017 году, стал заместителем председателя фракции ХДС в Бундестаге.

Несмотря на то, что Вадефуль являлся членом правления комитета германо-российского форума общественности «Петербургский диалог», после начала СВО он стал ярым критиком действий Москвы, заработав в партии репутацию «ястреба» и «ликвидатора» диалога с Россией (так он себя позиционирует на личном сайте). А в 2023 году в интервью для Tagesspiegel Вадефуль, вопреки позиции канцлера Олафа Шольца, настаивал на разрешении Украине использовать немецкое оружие для ударов вглубь территории РФ.

Затем, в январе 2025 года, политик стал участником розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему от имени главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль в ходе разговора сказал, что ФРГ не сможет отправить военный контингент на Украину из-за сложных юридических процедур и отсутствия поддержки со стороны граждан. При этом он выдал чувствительную информацию о передаче дальнобойных ракет Taurus – якобы это может произойти «не раньше мая, и то с оглядкой на президента США».

«Политика Вадефуля не будет принципиально отличаться от деятельности его предшественницы Анналены Бербок.

Однако стоит признать, что он выглядит более сдержанным и рассудительным политиком», – отметил немецкий политолог Александр Рар, напомнив, что дипломат ранее отвечал за внешнюю политику в парламентской фракции ХДС.

«Он близок к будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика сосредоточится в новом органе – Совете национальной безопасности. Над его созданием сейчас активно работают все члены ХДС. Возглавит его канцлер», – рассуждает эксперт.

По оценкам политолога, новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. «Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации ЕС или эскалацией конфликта с России по поводу НАТО и Украины», – указал Рар.

В целом же выдвижение Вадефуля на пост главы МИД Германии было предсказуемым, считает Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. «В последнее время он очень активно заявлял о себе на внешнеполитической арене. При этом

он является опытным политиком, с которым можно и нужно вести диалог, дебатировать.

С Бербок любые дискуссии были бесполезны. Однако Вадефуль, как и его предшественница, обладает оторванной от реальности позицией по вопросу конфликта на Украине. Кроме того, для Вадефуля принципиально важно продемонстрировать лояльность Мерцу. В противном случае его кандидатуру отложат «в стол». То есть ради карьерных высот ему придется следовать курсу ХДС», – добавляет эксперт.

«А внутри партии до сих пор сильны позиции сторонников внешнеполитической стратегии экс-президента США Джо Байдена. Немецкие политики в этом плане действуют по инерции. Не имея иной мировоззренческой концепции, они продолжают выступать с милитаристскими речами и пытаются объяснить развал национальной экономики внешними факторами», – поясняет он.

«Но все-таки Вадефулю свойственен исконно-дипломатический такт. Возможно, эта черта позволит ему пробить стену «зеленого» маразма внешней политики ФРГ. Конечно, этот процесс не будет быстрым. Но рано или поздно прагматизм начнет брать свое. Время реальной работы на благо Германии наступит, и мы увидим первые ростки восстановления контактов Москвы и Берлина», – заключил Гердт.