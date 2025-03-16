Ракета «Ангара-12» вывела на орбиту военные спутники

Tекст: Ольга Иванова

В заявлении Минобороны РФ сообщили, что «в расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», передает РИА «Новости».

Ракета и ее полезная нагрузка успешно достигли расчетной орбиты в штатном режиме, сообщили в министерстве. После старта ракету сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

МО РФ добавило, что с космическими аппаратами установлена устойчивая телеметрическая связь, и их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ успешно осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области.