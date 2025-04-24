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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    В Институте русского языка спрогнозировали перенос ударения в слове «звонит»
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Суд приговорил генерала Попова к реальному сроку
    Газпром решил создать рекордный резерв газа в ПХГ к зиме
    Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие вод Инда
    Подразделения сил спецопераций Белоруссии прибыли в Москву
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    25 комментариев
    24 апреля 2025, 15:14 • Новости дня

    Жителя Курганской области осудили на 13 лет за госизмену

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Катайске в Курганской области бывшего сотрудника правоохранительных органов осудили на длительный срок за сотрудничество с украинской разведкой и передачу военной информации, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Курганский облсуд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Суд также назначил год ограничения свободы после освобождения и штраф 200 тыс. рублей.

    Мужчину завербовала украинская военная разведкой, он за деньги передавал сведения о дислокации, численности и персональных данных военнослужащих одной из частей ВС России в зоне спецоперации.

    В ведомстве отметили, что актуальные данные, ставшие известны мужчине по службе и от бывших сослуживцев, могли нанести ущерб обороноспособности страны. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ в августе прошлого года.

    Ранее суд в Курске приговорил жителя Железногорска к 22 годам лишения свободы за госизмену и участие в теракте.

    23 апреля 2025, 19:25 • Новости дня
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подверг критике слова главы киевского режима Владимира Зеленского о статусе Крыма, подчеркнув негативное влияние подобных заявлений на перспективы переговоров.

    В соцсети Truth Social Трамп процитировал публикацию украинского лидера на первой полосе The Wall Street Journal, где Зеленский отметил: «Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить».

    По словам Трампа, Крым был утрачен много лет назад еще при президенте США Бараке Обаме и не должен рассматриваться как предмет для обсуждения, передает ТАСС.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные заявления украинских властей наносят ущерб перспективам урегулирования ситуации и мешают достижению мира. Трамп вновь выразил уверенность, что мирное соглашение по украинскому конфликту находится «близко к заключению».

    Он добавил, что ситуация на Украине остается крайне сложной, и у Зеленского, по его мнению, есть лишь два выхода – либо заключить мир с Россией, либо потерять контроль над страной в ближайшие три года. «Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – заявил президент США.

    Трамп также выразил сомнение относительно принципиальности украинских властей в вопросе Крыма, задавшись вопросом, почему Киев не сражался за полуостров ранее, если он так необходим Украине.

    Ранее Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины. Из-за этого глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта.

    Газета The Washington Post писала, что США возмущены позицией Киева, который отказался принимать предложения о территориальных уступках.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств, пишет Times.

    По данным издания, позиция «коалиции желающих» смягчилась в ходе обсуждений с советниками Франции, Британии и Германии, передает РИА «Новости».

    Times пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии, однако часть чиновников опасается, что Россия воспримет такую инициативу как одностороннюю.

    Несмотря на смягчение позиции, военный источник подчеркнул, что Британия не планирует полностью отказываться от своих намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США потребовать от России «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кейра Стармера по Украине политическим театром, а страны Запада предложили отправить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Южной Америки.

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    24 апреля 2025, 04:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщили о четырех сериях взрывов за ночь в украинской столице. Также взрывы произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что «российские ракеты долетели до Киева, а затем столицу врага атаковали дроны».

    Во вторник сообщалось о нескольких сериях взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    24 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    Военкор Гольдин погиб от полученных в результате атаки ВСУ ранений
    Военкор Гольдин погиб от полученных в результате атаки ВСУ ранений
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Никита Гольдин, пострадавший в результате украинской атаки в зоне специальной военной операции, погиб от полученных ранений, пишет «Красная звезда».

    «Скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Максимович Гольдин», – пишет «Красная звезда».

    Указывается, что Гольдин скончался «от ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО», передает ТАСС.

    По группе журналистов был нанесен прицельный удар «мощной ракетой», на месте погибли трое сотрудников СМИ, а Гольдин и сопровождавший их офицер получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

    «Звезда» пишет, что Гольдин «лежал в госпитале с осколочным ранением головы после атаки ВСУ 24 марта». Канал опубликовал архивные кадры с выпуском Гольдина «из Военного университета Министерства обороны».

    «Звезда» сообщала, что Гольдин получил тяжелое ранение, когда вместе с другими представителями российских СМИ попал под удар двух ракет HIMARS в ЛНР.

    Напомним, в результате удара ВСУ также погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и двое сотрудников телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

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    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

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    23 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Рубио заявил об улучшении понимания позиции России по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    После серии консультаций между США и Россией американские власти стали лучше разбираться в российской позиции по украинскому кризису, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    В интервью порталу The Free Press Рубио отметил, что после трех лет отсутствия прямого диалога между сторонами удалось провести реальные переговоры, что позволило яснее определить взгляды России, передает ТАСС.

    По словам Рубио, обсуждения также коснулись позиции Украины. Он подчеркнул, что стороны продолжают выяснять, насколько позиции Москвы и Киева отличаются.

    В ходе интервью госсекретарь США, говоря о позициях России и Украины, отметил: «Выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе. (...) Если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен».

    Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу.

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    23 апреля 2025, 20:27 • Новости дня
    Песков назвал условие для мира на Украине

    Песков назвал невозможным мир на Украине без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые закреплены в Конституции России как неотъемлемые части страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, отвечая на вопрос журналиста о завершении конфликта при выполнении этого условия, передает ТАСС.

    Он напомнил, что некоторые территории новых регионов все еще оккупированы киевским режимом, несмотря на результаты референдумов и их вхождение в состав России как де-юре, так и де-факто.

    Песков также заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не ставил условий по срокам установления режима прекращения огня на Украине и Россия считает, что это было бы неуместно, поскольку президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня.

    Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Песков отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Он добавил, что Путин уважает Трампа, а их позиции по ряду вопросов близки, но оба руководствуются интересами своих стран и согласны в том, что отказ от диалога абсурден.

    Кроме того, Песков отметил, что Европа часто критиковала Россию за демократию, но Москва больше не желает принимать такие уроки от европейцев, особенно от тех, кто ведет себя лицемерно.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением и заморозить границы по линии военного соприкосновения, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине. Кроме того, некоторые СМИ также сообщали, что Россия якобы готова остановиться на текущей линии соприкосновения.

    Британское издание Financial Times распространило информацию о так называемом «плане Путина». Суть плана заключается в том, что Россия якобы предлагает признать Крым российским в обмен на отказ от притязаний на остальные части четырех регионов.

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    24 апреля 2025, 12:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности в ночь на четверг, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.

    Поражены также производства ракетного топлива и порохов.

    «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заключили в Минобороны.

    Ранее ВС России нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка. В числе погибших значится британский военный советник.

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    24 апреля 2025, 00:11 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области, в котором все еще остаются украинские силы, сообщил начальник разведки с позывным «Лавина».

    «В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь», – приводит слова военного РИА «Новости».

    Российские военные смогли войти в Горналь с разных направлений. Он отметил, что бойцы сталкиваются с попытками противника остановить их наступление с помощью артиллерии и FPV-дронов. Кроме того, по его словам, при продвижении российских подразделений к Горналю украинские войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных. Кроме того, морпехи рассказали подробности освобождения монастыря в Горнале.

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    24 апреля 2025, 05:25 • Новости дня
    FT сообщила о попытках Европы склонить Киев к территориальным уступкам
    FT сообщила о попытках Европы склонить Киев к территориальным уступкам
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские лидеры обсуждают с Киевом возможность компромисса в конфликте с Россией, предусматривающего территориальные уступки Украины, пишет Financial Times.

    Британия, Германия и Франция пытаются убедить киевские власти в необходимости согласиться на территориальные уступки во время мирных переговоров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Газета ссылается на источник, знакомый с переговорами в Лондоне. По его словам, представители европейской «тройки» ищут вариант, при котором Киев не нарушит собственные красные линии, но будет готов пойти на уступки по части территорий в финальной фазе переговоров. Какие именно территории обсуждаются, не уточняется.

    Европейские союзники при этом выступают резко против признания Крыма частью России. По их мнению, такой шаг якобы способен подорвать «мировой порядок, основанный на правилах», подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма. Власти США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

    Financial Times заявляла, что признание Крыма российским со стороны США может стать «точкой кипения» на переговорах по урегулированию украинского конфликта и спровоцировать серьезный дипломатический кризис между странами Евросоюза и НАТО.

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    24 апреля 2025, 02:50 • Новости дня
    Песков заявил, что Зеленский контролирует не все формирования ВСУ

    Песков отметил отсутствие у Зеленского контроля над рядом формирований ВСУ

    Песков заявил, что Зеленский контролирует не все формирования ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский контролирует не все формирования вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зеленский, и это хорошо известно, не контролирует все свои дивизии», – приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на Point

    Он пояснил, что Зеленского «не слушаются некоторые националистические батальоны», что является «большой проблемой».

    Песков также отметил, что президент России Владимир Путин поддерживает идею США о полном прекращении огня на Украине, но перед этим требуется прояснить все параметры, в том числе решить вопрос, касающийся поставок Киеву европейского оружия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Песков подчеркнул, что ситуация на фронте развивается в пользу России.

    Напомним, Песков заявил, что достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии. Он заявил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    24 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.

    По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.

    По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.

    Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.

    «Это должен быть компромисс», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.

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    23 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    WP: США в гневе из-за отказа Киева уступить территории
    WP: США в гневе из-за отказа Киева уступить территории
    @ REUTERS/Kevin Wurm

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возмущены позицией Киева, который отказался принимать предложения о территориальных уступках, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного чиновника.

    По словам источника WP, переговоры в Лондоне провалились на фоне раздражения Вашингтона по поводу отказа Украины идти на территориальные компромиссы с Россией, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Срыв (переговоров в Лондоне) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом».

    Напомним, вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок. Причиной срыва переговоров стали слова Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.

    Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

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