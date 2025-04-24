  • Новость часаБритания и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
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    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    Захарова ответила на заявление Варшавы о Владивостоке
    В Институте русского языка спрогнозировали перенос ударения в слове «звонит»
    Стало известно о попытках Европы склонить Киев к уступкам территорий
    WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине
    Песков: Зеленский контролирует не все формирования ВСУ
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    Военкор Гольдин погиб от полученных в результате атаки ВСУ ранений
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    22 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    24 апреля 2025, 11:22 • Новости дня

    Россиян пригласили на конкурс волонтеров для парада ВМФ

    Tекст: Александра Юдина

    «Волонтеры Победы» пригласили жителей всех регионов страны принять участие в конкурсе, чтобы стать волонтерами на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Петербурге.

    Сто лучших добровольцев, прошедших отбор, смогут приехать на масштабный слет и принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота, включая Главный военно-морской парад в Петербурге.

    Кандидатам в возрасте от 18 до 35 лет важно проявить личный вклад в патриотическую деятельность и сохранение исторической памяти, а также оказание помощи ветеранам боевых действий. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте движения и выполнить творческое конкурсное задание.

    Всероссийский слет «Послы Победы. Ленинград» пройдет уже в четвертый раз. Программа мероприятия включает встречи с Героями, посещение музеев, лекции, мастер-классы и тренинги. Культурное знакомство с Петербургом подготовит партнер – программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

    Особое внимание уделят обучению победителей конкурса для сопровождения парада ВМФ: добровольцы изучат историю праздника, освоят навыки взаимодействия с ветеранами, распределят обязанности для работы на мероприятии.

    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Политолог Трухачев: За арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии стоят зарубежные центры

    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    @ rushouse_bishkek

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома в Киргизии – звенья одной цепи. Бишкек настраивают против Москвы целый ряд стран, в том числе Турция и Британия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Так он прокомментировал сообщения о подозрении сотрудницы Русского дома в вербовке наемников.

    «За действиями Киргизии, на мой взгляд, четко просматриваются «уши» зарубежных центров», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что аресту сотрудницы Русского дома предшествовал «банный скандал»: в одной из московских бань задержали 59 иностранцев, в том числе киргизских граждан.

    Почти половина из них находились в России незаконно. После этого инцидента МИД республики вручил российскому послу ноту протеста и потребовал объяснений. По мнению Трухачева, эти события – «банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома по подозрению в вербовке наемников – звенья одной цепи. «Руководство страны настраивают против Москвы», – считает политолог.

    По его мнению, во-первых, этим занимается Турция, с которой Киргизия сближается в рамках Организации тюркских государств. «Не обходится и без Британии, работающей с мигрантами, направляющимися в Россию, а также Евросоюза, который в последнее время активизировался в Средней Азии», – перечислил эксперт. «Все участники этого процесса ставят Бишкеку одно условие – «сближение с нами в обмен на отдаление с Россией», – подчеркнул Трухачев.

    Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома в Киргизии. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной. Ее подозревают в вербовке наемников. Как сообщает ТАСС, вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии города Оша.

    Представительство Россотрудничества заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения. «Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», – говорится в сообщении.

    Представительство рассчитывает, что «следствие досконально разберется в сути вопроса». В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

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    23 апреля 2025, 20:27 • Новости дня
    Песков назвал условие для мира на Украине

    Песков назвал невозможным мир на Украине без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые закреплены в Конституции России как неотъемлемые части страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, отвечая на вопрос журналиста о завершении конфликта при выполнении этого условия, передает ТАСС.

    Он напомнил, что некоторые территории новых регионов все еще оккупированы киевским режимом, несмотря на результаты референдумов и их вхождение в состав России как де-юре, так и де-факто.

    Песков также заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не ставил условий по срокам установления режима прекращения огня на Украине и Россия считает, что это было бы неуместно, поскольку президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня.

    Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Песков отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Он добавил, что Путин уважает Трампа, а их позиции по ряду вопросов близки, но оба руководствуются интересами своих стран и согласны в том, что отказ от диалога абсурден.

    Кроме того, Песков отметил, что Европа часто критиковала Россию за демократию, но Москва больше не желает принимать такие уроки от европейцев, особенно от тех, кто ведет себя лицемерно.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением и заморозить границы по линии военного соприкосновения, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине. Кроме того, некоторые СМИ также сообщали, что Россия якобы готова остановиться на текущей линии соприкосновения.

    Британское издание Financial Times распространило информацию о так называемом «плане Путина». Суть плана заключается в том, что Россия якобы предлагает признать Крым российским в обмен на отказ от притязаний на остальные части четырех регионов.

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    23 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий, передает Bloomberg.

    Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.

    «Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.

    Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.

    В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили  запланированную встречу в Лондоне.

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    23 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границы» по линии соприкосновения

    Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский вице-президент Вэнс призвал Москву и Киев принять предложение, иначе Вашингтон завершит посредничество по вопросу прекращения огня на Украине, сообщает CBS News.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.

    Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.

    Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.

    «Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.

    При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связанным с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии
    Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия не рассматривает возможность территориальных претензий к прибалтийским странам, несмотря на притеснение русскоязычного населения в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не выдвигает территориальных претензий к странам Балтии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС.

    «У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские и их интересы постоянно попираются, в частности это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», - подчеркнул Песков.

    Он отметил, что Москва продолжает следить за положением русских в Прибалтике, однако не предпринимает по этому поводу территориальных требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны Эстонии и Литвы заявили, что прекращение боевых действий на Украине может привести к усилению угрозы безопасности для стран Балтии из-за возможного укрепления России. Грузия сравнила политику Прибалтики с «диктатом советской Москвы».

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    23 апреля 2025, 15:37 • Новости дня
    Минфин заявил о росте доходов россиян

    Глава Минфина Силуанов сообщил о росте реальных доходов россиян за пять лет

    Tекст: Евгения Караваева

    Силуанов: Реальные располагаемые доходы населения России увеличились на 20% за последние пять лет, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

    За последние пять лет реальные располагаемые доходы россиян выросли на 20%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина, передает ТАСС.

    Глава ведомства отметил, что этот период был для страны непростым, однако удалось избежать «финансового разгильдяйства» и обеспечить поступательный рост доходов населения.

    Силуанов подчеркнул, что главная задача Минфина – грамотно и сбалансированно распределять финансы ради развития страны и повышения качества жизни граждан.

    «Причем делать это нужно профессионально, открыто, получать конкретный результат, что соответствует ценностям Министерства финансов, которые также определены в качестве нашей ключевой задачи. Это большое искусство, поскольку во всем нужна мера, баланс», – прокомментировал Силуанов.

    По мнению главы Минфина, ответственность ведомства заключается в поиске «тонкого баланса» между различными финансовыми потребностями. Он также напомнил, что мировая история знает немало случаев, когда «финансовое расстройство» приводило к краху государств. При этом доверие к финансовой политике страны, по его словам, определяет благополучие граждан, настроение деловых кругов и влияет на безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5% с 1 апреля 2025 года. Москвичам для получения ипотеки в 2025 году потребуется доход не менее 199 тыс. рублей, а работница завода в Ленинградской области на совещании с правительством постеснялась назвать размер своей зарплаты президенту России, однако подтвердила хорошие условия труда.

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    23 апреля 2025, 19:02 • Новости дня
    Британский Spectator объяснил провал переговоров по Украине в Лондоне

    Spectator: Зеленский совершит политическое самоубийство, согласившись на условия США

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине провалятся ввиду ключевой причины, связанной с позицией Киева по Крыму. Зеленский решительно против признания Крыма российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет Spectator.

    Очередной раунд переговоров по ситуации на Украине в Лондоне гарантированно закончится провалом из-за жесткой позиции Киева по Крыму – Зеленский не признает Крым российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет британский журнал Spectator.

    Автор статьи обозреватель Оуэн Мэтьюз объясняет, что глава киевского режима не может принять предложение США и признать Крымский полуостров российским на законных основаниях. И это не из-за вредности, упрямства, жажды войны или неспособности принять  реальность, в которой Украина никогда не вернет Крым.

    «Зеленский не может принять это, потому что такая уступка будет политическим самоубийством. Это несет в себе большой риск спровоцировать гражданскую войну внутри Украины. И для него это конституционно невозможно. На какие бы компромиссы Киев ни мог пойти в отношении этой территории, единственная красная черта, которую Киев никогда не сможет пересечь, – это признать де-юре потерю собственных земель», – сказано в статье.

    Мэтьюз пишет, что все стороны переговоров осознают и невозможность возврата Крыма Украине, и неспособность участников переговоров договориться, но процесс все равно продолжается хотя бы ради некоторых компромиссов, на которые могут пойти стороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 14:47 • Новости дня
    Посол России в Британии заявил о возможности рамочного соглашения по Украине

    Посол России в Британии Келин заявил о возможности рамочного соглашения по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по пасхальному перемирию доказала возможность достижения договоренностей по Украине, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    В эфире канала «Россия-24» дипломат подчеркнул, что этот шаг показал реальную возможность остановки военных действий на Украине, передает ТАСС.

    «Для всех очевидно, что наша инициатива о пасхальном перемирии сыграла огромную роль в нынешней ситуации. Она на деле показала, что остановить военные действия вполне возможно. Так же, как и возможен в дальнейшем выход на некое рамочное соглашение», – заявил Келин.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало с 18 часов 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз, применяя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов.

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    23 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Песков: Россия желает переговоров, а Европа – войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

    «Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия намерена достичь поставленных целей любым способом. «Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», – добавил пресс-секретарь российского президента.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    Напомним, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.

    Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

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    23 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Матвиенко: Россия не приемлет размещение европейских войск на Украине

    Матвиенко заявила о невозможности размещения европейских войск на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия исключает любое участие в переговорах о размещении европейских войск на территории Украины, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Москва не собирается поддерживать предложения по размещению европейских войск на Украине, передает ТАСС. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила: «Что касается размещения европейских войск на Украине – ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех эта инициатива не имеет никаких».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не поддерживает размещение европейских миротворцев и считает их присутствие опасным.

    Издание New York Post писало, что американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения.

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    23 апреля 2025, 14:56 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Запада переписать историю Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России распространила сообщение о попытках Запада переписать историю и умалить роль СССР в разгроме фашизма.

    В ведомстве указали, что подобные действия становятся особенно заметны накануне 80-летия Великой Победы, передает ТАСС.

    С 21 по 23 апреля в Москве прошла встреча руководителей ветеранских организаций спецслужб стран СНГ. Они почтили память павших, возложив цветы к скульптуре «Отечество, доблесть, честь» на территории штаб-квартиры СВР и к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что работа по сохранению исторической правды особенно актуальна сейчас, когда «Запад пытается грубо и настойчиво переписать историю, отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы и понятия».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.

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    23 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    МИД выразил протест Японии из-за замороженных российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Российский МИД выразил решительный протест японскому послу Акире Муто из-за планов Токио направить средства от замороженных российских активов на Украине для выделения кредитов в рамках помощи Группы семи.

    МИД России выразил решительный протест японскому послу Акире Муто, передает ТАСС.

    Поводом стали намерения правительства Японии использовать доходы от замороженных российских государственных активов для поддержки Украины.

    Сообщается, что подобные действия рассматриваются как соучастие в «преступлениях киевского режима».

    Российская сторона предупредила, что Токио ожидают жесткие и асимметричные ответные шаги, которые затронут наиболее чувствительные для Японии сферы.

    В МИД подчеркнули, что меры могут быть приняты в обозримом будущем, если Япония реализует свои инициативы.

    Ранее Россия выразила протест Японии из-за планов провести ракетные учения рядом с российскими границами на острове Хоккайдо.

    Ранее Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг возможность переговоров с Японией по мирному договору из-за ее враждебных действий по отношению к России.

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    23 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Мишустин заявил о важности своевременного исполнения пенсий и пособий

    Tекст: Александра Юдина

    Исполнение всех социальных обязательств перед гражданами, включая выплату пенсий и пособий без задержек, является приоритетной задачей для российских властей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, российские власти под руководством президента Владимира Путина уделяют особое внимание выполнению всех социальных обязательств перед гражданами, включая своевременную выплату пенсий и пособий, передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что ключевая роль в этом процессе принадлежит Минфину, от качества работы которого зависит финансовое обеспечение основных функций государства.

    «Это является приоритетной задачей государства – чтобы люди получали вовремя все положенное – пособия, пенсии, чтобы своевременно оказывалась помощь и поддержка тем, кому она действительно необходима», – заявил Мишустин.

    Мишустин также отметил, что точность прогнозирования бюджета и ответственность при его исполнении напрямую влияют на выполнение социальных обязательств. По словам Мишустина, обеспечение стабильности выплат и поддержки граждан остается ключевым направлением для федеральных органов власти.

    Ранее правительство утвердило постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 3,3% в дополнение к уже проведенной индексации в 10%.

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