Statesman: Производственная утопия Трампа повергнет США в кризис

Statesman: Возврат производства в США ударит по американцам и повергнет страну в кризис

Tекст: Ирма Каплан

Усилия американского президента Дональда Трампа и советника по торговле Питера Наварро вернуть в страну производство повергнет США в кризис и обернется бедой для американцев из-за стоимости рабочей силы, пишет индийская газета Statesman.

«Небесная манна производства, которую предлагают Трамп и Наварро, окажется ядовитой пилюлей для Соединенных Штатов, хотя бы из-за затрат на рабочую силу», – говорится в статье.

Автор материала Сунил Шаран поясняет, что сейчас, когда стоимость рабочей силы растет даже в Китае, производство перемещается в страны с более низкими издержками, такие как Вьетнам и Филиппины, и частично в Индию. В США стоимость рабочей силы высока и если производство переместится в Штаты, стоимость многих товаров удвоится, а то и утроится.

«Почти 80% товаров, потребляемых в США, производятся за рубежом, в первую очередь в Китае. Готовы ли американцы заплатить 3 тыс. долларов за смартфон или 80 тыс. долларов за седан эконом-класса? Однозначный ответ – нет», – пишет Шаран.

Автор делает вывод, что тарифы США приведут к росту цен для американских потребителей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.



«В краткосрочной перспективе - из-за высоких тарифных издержек, которые лягут на плечи потребителя. В долгосрочной, если производство в больших масштабах переместится в США, – из-за высоких затрат на рабочую силу в Америке. Крах американской империи не за горами», – резюмировал автор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить ключевые таможенные тарифы на европейские товары даже после торговых переговоров с ЕС, стремясь вернуть бизнес в страну.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год.

Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом замедлит экономику США, и едва не поплатился должностью.