Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Путин заявил о планах завершить формирование орбитальной группировки
Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии подчеркнул, что завершение формирования орбитальной группировки космических аппаратов обеспечит Вооруженным силам России устойчивую закрытую связь и эффективную разведку.
По его словам, формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения необходимо завершить в срок, чтобы обеспечить развитие разведки и связи в Вооруженных силах России, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эта задача должна быть выполнена с соблюдением сроков и поставленных целей.
Путин отметил, что создание таких спутников позволит вести все виды разведки и обеспечит устойчивую, непрерывную связь в закрытом сегменте даже в условиях сложной помеховой обстановки. «Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить их боевой потенциал», – заявил президент.
Он также добавил, что орбитальная группировка будет иметь значение как непосредственно в ходе боевых действий, так и для решения учебно-боевых задач в мирное время для вооруженных сил, специальных и других силовых структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что корпорация способна выполнять все задачи, поставленные руководством страны, включая масштабирование орбитальной группировки и модернизацию космодромов.