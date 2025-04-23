Путин заявил о планах завершить формирование орбитальной группировки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения необходимо завершить в срок, чтобы обеспечить развитие разведки и связи в Вооруженных силах России, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эта задача должна быть выполнена с соблюдением сроков и поставленных целей.

Путин отметил, что создание таких спутников позволит вести все виды разведки и обеспечит устойчивую, непрерывную связь в закрытом сегменте даже в условиях сложной помеховой обстановки. «Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить их боевой потенциал», – заявил президент.

Он также добавил, что орбитальная группировка будет иметь значение как непосредственно в ходе боевых действий, так и для решения учебно-боевых задач в мирное время для вооруженных сил, специальных и других силовых структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что корпорация способна выполнять все задачи, поставленные руководством страны, включая масштабирование орбитальной группировки и модернизацию космодромов.