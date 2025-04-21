Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Стало известно о планах Израиля не атаковать иранские ядерные объекты без США
Руководство Израиля, опасаясь потери содействия США и ограниченного эффекта, не будет наносить удары по ядерным объектам Ирана самостоятельно, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных израильских и арабских дипломатов.
Израиль не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана без прямой поддержки и согласия США, передает ТАСС со ссылкой на публикацию британской газеты Financial Times. По данным издания, израильские и арабские дипломаты считают, что руководство Израиля опасается «разозлить» президента Дональда Трампа и потерять его поддержку, а самостоятельные удары были бы малоэффективны без вовлечения американской стороны.
В настоящее время Трамп сосредоточен на дипломатических попытках разрешить ситуацию вокруг иранской ядерной программы и не откликается на давление со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как сообщает FT, Нетаньяху пытался убедить президента США одобрить и поддержать атаку на ядерные объекты Ирана еще до его инаугурации, однако успеха не добился.
Источники издания подчеркивают, что после прихода Трампа к власти Нетаньяху стал проводить более агрессивную политику на Ближнем Востоке, активизировав удары по Ливану, Сирии и сектору Газа. Тем не менее, израильское руководство хорошо понимает, что позиция Вашингтона остается непредсказуемой, и потому в вопросе Ирана намерено избегать самостоятельных шагов, которые могли бы вызвать негативную реакцию Белого дома.
Ранее Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе.