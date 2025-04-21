Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
В Уфе загорелся школьный автобус
В Уфе при пожаре в школьном автобусе водитель получил ожог кисти
На Затонском шоссе в Уфе в процессе движения загорелся школьный автобус, в салоне находился только водитель, который получил травму, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Школьный автобус загорелся по ходу движения в Уфе, пострадавших среди детей нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Башкирии. Инцидент произошел на Затонском шоссе, в момент возгорания в салоне находился только водитель.
В ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать, на месте работают экстренные службы.
Прокуратура Башкирии позже уточнила, что в результате происшествия все же был травмирован водитель. В релизе отмечается, что он получил ожог кисти и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Соединенных Штатах школьный автобус перевернулся, на Украине в Запорожской области при ударе ВСУ по школьному автобусу пострадали пятеро детей, а в Калмыкии школьный автобус столкнулся с легковушкой.