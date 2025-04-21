В Уфе загорелся школьный автобус

В Уфе при пожаре в школьном автобусе водитель получил ожог кисти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Школьный автобус загорелся по ходу движения в Уфе, пострадавших среди детей нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Башкирии. Инцидент произошел на Затонском шоссе, в момент возгорания в салоне находился только водитель.

В ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать, на месте работают экстренные службы.

Прокуратура Башкирии позже уточнила, что в результате происшествия все же был травмирован водитель. В релизе отмечается, что он получил ожог кисти и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Соединенных Штатах школьный автобус перевернулся, на Украине в Запорожской области при ударе ВСУ по школьному автобусу пострадали пятеро детей, а в Калмыкии школьный автобус столкнулся с легковушкой.