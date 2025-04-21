Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Полиция начала проверку после избиения беременной соперницы в Хабаровске
В Хабаровске после конфликта на бытовой почве беременная женщина напала на девушку, которую заподозрила в отношениях со своим мужем, у последней подозревают перелом носа.
Как сообщает РИА «Новости», полиция Хабаровска проводит проверку после поступившего заявления от жительницы города о нанесении ей телесных повреждений незнакомой женщиной. Инцидент произошел в жилом комплексе «Вершины», где, по сообщениям в соцсетях, беременная супруга заподозрила мужа в измене и напала на предполагаемую любовницу, увидев их вместе на лавочке.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как одна девушка избивает другую, таскает за волосы, наносит удары руками и ногами. Во время драки супруг и прохожие не вмешались. Пострадавшая девушка получила многочисленные ушибы и, по предварительным данным, перелом носа. Она обратилась в полицию и зафиксировала побои.
В городском управлении полиции заявили, что по факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В комментариях к ролику также утверждается, что после инцидента муж избил беременную жену той же ночью. Однако в полиции официально эту информацию подтвердить или опровергнуть не смогли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве арестовали рэпера после того, как он заявил о желании избить беременную русскую женщину, в Перми прокуратура запросила пожизненное заключение для подозреваемого в убийстве беременной женщины, а в Геленджике пьяный местный житель избил беременную жену и сломал челюсть соседу.