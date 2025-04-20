  • Новость часаЗахарова: Украина не придерживалась пасхального перемирия
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    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    15 комментариев
    20 апреля 2025, 22:51 • Новости дня

    DHL отменил посылки стоимостью свыше 800 долларов частным клиентам в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий концерн DHL объявил о временной приостановке доставки посылок стоимостью выше 800 долларов в США для частных лиц в связи с изменениями в американском таможенном законодательстве.

    По информации, опубликованной в пресс-релизе компании и переданной РИА «Новости», DHL с 21 апреля 2025 года больше не принимает к отправке посылки в США для частных лиц, если их заявленная стоимость превышает 800 долларов. В компании уточнили, что решение является временным и связано с новыми требованиями американских таможенных органов.

    Теперь с 5 апреля 2025 года все отправления в США, стоимость которых выше 800 долларов, подлежат обязательной формальной таможенной процедуре оформления. Ранее аналогичная процедура требовалась только для посылок дороже 2,5 тысячи долларов. В DHL подчеркнули, что новые правила существенно увеличили объем работы и нагрузку на логистику, поэтому компании нужно изменить внутренние процессы и перераспределить ресурсы.

    Поставки товаров для бизнеса стоимостью выше 800 долларов, отправляемые американским компаниям, приостановка не коснется, однако возможны задержки. В DHL отметили: «Это временная мера, и мы будем делиться обновлениями по мере развития ситуации».

    Американские власти ужесточили таможенные требования на фоне введения новых пошлин. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о применении «взаимных» импортных пошлин в размере 10 процентов.

    Для ряда стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита, но позднее почти для всех, кроме Китая, были возвращены базовые пошлины на 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более трети немецких компаний в этом году намерены сократить рабочие места, а компания Ford временно отказалась от экспорта ряда своих автомобилей в Китай из-за повышения китайских пошлин.

    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

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    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    18 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине

    Американист Дробницкий: Выход США из урегулирования по Украине станет серьезным имиджевым ударом для Трампа

    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Париже американцы, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Получив в ответ отказ и не имея веских аргументов для переубеждения Европы, в Белом доме задумались о том, чтобы «умыть руки», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США пригрозили выйти из процесса мирного урегулирования.

    «Отказ США работать над урегулированием украинского кризиса – один из вероятных сценариев развития событий», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что заявление с такой «угрозой» было сделано Марко Рубио аккурат после встречи с европейскими коллегами в Париже. Собеседник допускает, что в ходе этих контактов – несмотря на положительные публичные оценки – стороны разошлись во мнениях по ключевому вопросу.

    «Европа выступает за продолжение конфликта на Украине, а Вашингтон – за быструю сделку по его завершению. Американские делегаты, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа, но в ответ получили отказ, потому что для Брюсселя этот кризис – жизненно важный вопрос», – уточнил эксперт.

    Более того, у Трампа фактически нет рычагов давления ни на Брюссель (даже тарифная война оказалась на «паузе»), ни на Киев, в том числе поэтому его никто не слушается. На этом фоне в Белом доме, видимо, посчитали, что пора «умыть руки», выйти из этой истории и переложить всю ответственность на Эммануэля Макрона, Кира Стармера и прочих европейских «ястребов».

    Политолог допускает, что именно такой месседж послали Стив Уиткофф и Рубио на переговорах во Франции. «По идее, президенту США следовало еще в середине января, когда он только вступил в должность президента, выйти из конфликта, инициировать дело против Джо Байдена за втягивание Штатов в третью мировую войну, объявить Владимира Зеленского в розыск и прекратить поддержку ВСУ», – рассуждает Дробницкий.

    «Это вызвало бы жуткий шквал критики, но такую позицию противникам американского лидера было бы сложнее расшатать», – продолжил он. По его оценкам, в нынешней ситуации выход Вашингтона из переговорного трека «станет сильным имиджевым ударом по республиканцу». Вместе с тем возникнет вопрос: прекратят ли Соединенные Штаты оказывать помощь Киеву в случае реализации этого сценария.

    «Например, отключить альянс «Пять глаз» от спутниковой разведки будет крайне затруднительной задачей, а значит Киев, пусть не напрямую, но продолжит получать те же сведения, что и сейчас. Кроме того, Конгресс, что называется, «почувствовал кровь в воде». Когда наступит время принимать бюджет на следующий финансовый год, сенаторами может активно продвигаться и билль о поддержке Украины», – детализировал спикер.

    «Если Трамп наложит на него вето, то законодателям не составит труда его преодолеть. Внутри США развернется серьезная борьба: причем основным вопросом окажется не Киев, а будущее Америки, которое глава Белого дома и глубинное государство видят по-разному», – подчеркнул аналитик. По его мнению, шансов одержать верх у республиканца не так много: его противники будут делать все, чтобы Штаты продолжали участвовать в конфликте.

    Иными словами, возможная попытка Штатов выйти из украинского кризиса встретит сопротивление внутри страны. Но несмотря на это, Трамп может попробовать по максимуму реализовать свою «угрозу». «Выведя за скобки конфликт на Украине, американский лидер, вероятно, продолжит выстраивать отношения с Россией. Тут есть поле для игры», – считает американист.

    «Однако вне зависимости от того, выйдут США из переговоров или нет, для Москвы ничего не меняется. Наша страна будет продолжать отстаивать свои интересы, гражданское и военное развитие», – заключил Дробницкий.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио допустил, что США свернут свои посреднические усилия в вопросе украинского урегулирования. По его словам, это может произойти, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

    «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», – заявил Рубио.

    Напомним, накануне американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. Во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров.

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    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    19 апреля 2025, 15:49 • Новости дня
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова Фридриха Мерца о намерениях Германии «вновь взять на себя ответственность» в Европе и мире.

    В своем Telegram-канале она отреагировала на заявление главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который выразил готовность Германии «снова взять на себя ответственность за ситуацию в Европе и мире».

    «Снова» – это повтор какой исторической эпохи?» – задалась вопросом она.

    Ранее Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

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    19 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    New York Post: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и союзники Киева намерены обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине на встрече в столице Британии с возможным предложением по санкциям и российским активам, пишет New York Post.

    По данным издания, план прекращения огня на Украине западные союзники будут обсуждать на встрече в Лондоне на следующей неделе, передает ТАСС.

    По словам представителя американской администрации, главной целью саммита станет выработка решения о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», после чего предполагается передать это предложение России.

    Согласно заявлению источника NYP, Вашингтон рассматривает возможность предложить российской стороне смягчение санкций и, возможно, разблокирование части замороженных на Западе российских активов в качестве стимула к переговорам.

    Собеседник издания также отметил, что обсуждается вопрос о дальнейшей судьбе примерно 300 млрд долларов российских активов, находящихся в Брюсселе.

    Ранее New York Times писал, что высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина.

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    19 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию

    Washington Post: Зеленскому было трудно принять предложенную США сделку

    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона, пишет Washington Post.

    Обозреватель издания Дэвид Игнейшес заявил, что урегулирование, предложенное специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, будет непросто принять Зеленскому, передает ТАСС.

    Ключевой преградой названы отсутствие американских гарантий безопасности для Украины в пакете предложений.

    В статье указывается, что Киеву, вероятно, предстоит полагаться на поддержку европейских стран, но без существенного военного присутствия и современных вооружений со стороны Европы.

    Игнейшес приводит слова европейских чиновников о недостаточном количестве войск и современных систем вооружений у европейских стран для отражения возможной атаки России после мирного соглашения.

    Особое внимание обращается на дефицит разведывательных возможностей Европы.

    В статье отмечено, что в марте Киев пережил шестидневное прекращение американской разведывательной поддержки, вызванное давлением на Зеленского, и украинские чиновники оценили потенциальные последствия более долгой паузы как катастрофические.

    Ранее госсекретарь и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетили Париж, где обсудили с представителями Франции, Британии и Украины ход переговоров по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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    18 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России

    Политолог Ткаченко: Во Франции рано радуются возвращению за стол переговоров по Украине

    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встречу в Париже следует рассматривать не как полноценное включение европейцев в переговорный трек по Украине, а как попытку некоторых европейских государств уговорить Белый дом учесть их интересы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги встречи представителей США, Украины и европейских стран в Париже.

    «Во Франции, начав радоваться тому, что их вернули за стол переговоров, несколько поспешили. Вопрос о том, будут ли европейцы полноценно участвовать в треке по Украине, во многом зависит от позиции России. Москва же видит: Европа все еще настроена на продолжение конфликта, на обострение ситуации», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В Париже была протестирована возможная схема взаимодействия сторон, считает собеседник. «Европейские лидеры обсуждают какой-то вопрос с американскими представителями, а те пересказывают содержание встречи российским властям и делают какие-то выводы», – уточнил эксперт.

    Он обратил внимание на участников саммита в Париже со стороны Европы – не было представителей институтов ЕС. «Россия и США сегодня едины в том, что Евросоюз не является партнером в диалоге, посвященном хоть экономике, хоть военным делам», – рассуждает Ткаченко.

    «Иными словами, встречу в Париже следует рассматривать не как альянс европейцев и американцев, а как инициативу некоторых европейских государств вести переговоры со Штатами, попытку уговорить Белый дом учесть их интересы в части завершения конфликта на Украине», – уточнил аналитик. Впрочем, он усомнился, что для Вашингтона Киев имеет приоритетное значение.

    По мнению собеседника, хотя конфликт на Украине и обсуждался в ходе вчерашних контактов американцев и европейцев, ключевой темой, вероятно, все же были торговые отношения между странами. «Соединенные Штаты сталкиваются с информационным давлением со стороны Европы по украинскому кризису. Но у Вашингтона есть и другая задача – завершить переговоры по экономическим вопросам», – заключил Ткаченко.

    Ранее в Париже прошли встречи делегатов США, Украины и некоторых европейских стран. Темой стало урегулирование украинского кризиса. Эммануэль Макрон охарактеризовал прошедшие переговоры как «позитивные» и «конструктивные».

    «Совершенно очевидно, что мы все разделяем одно и то же стремление к миру», – указал президент Франции. Политик анонсировал следующий этап обсуждений – они пройдут в Лондоне на следующей неделе.

    В Елисейском дворце заявили, что начат переговорный процесс с участием Европы. «Е3 (Британия, Германия и Франция) за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», –сказал Sky News советник Макрона.

    Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США «представили всем сторонам контуры прочного и стабильного мира». Он рассказал об итогах встречи в Париже в телефонном разговоре главе МИД России Сергею Лаврову. Российский министр подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», сообщает внешнеполитическое ведомство.

    Кроме того, в ходе разговора с журналистами в Париже Рубио подчеркнул, что США могут выйти из переговорного трека, если в ближайшее время не будет явного прогресса. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами», – цитирует его NBC NEWS. «Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», – сказал госсекретарь.

    Также во французской столице прошли встречи команды президента США Дональда Трампа с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и украинской делегацией.

    Тем временем Андрей Сибига, глава МИД Украины, сообщил об обсуждении с представителями США «привлечения многонационального воинского контингента для обеспечения устойчивого мира» и укрепления «архитектуры безопасности» Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уже на следующей неделе человечество все-таки узнает, к чему готовиться – к продолжению сложного дипломатического процесса или к возобновлению второй холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    NYT: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»

    New York Times: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»

    NYT: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина, пишет New York Times.

    По данным издания, слова Рубио о возможном выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине были восприняты как дипломатическая уступка России, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что такие заявления стали «последним американским подарком господину Путину».

    Также авторы текста отмечают, что Рубио и Трамп фактически проявили равнодушие к судьбе Украины, заявив о необходимости сосредоточиться на других приоритетах США.

    Журналисты New York Times задаются вопросом, не означает ли линия Рубио и Трампа полный отказ от попыток дипломатического урегулирования и поддержки Киева.

    В публикации подчеркивается, что европейские чиновники начали искать альтернативные способы поддержки Украины без участия Вашингтона, поскольку публичные заявления американских политиков делают политику Белого дома все менее предсказуемой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы.

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    18 апреля 2025, 09:25 • Новости дня
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    @ JULIEN DE ROSA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели, пишет Bloomberg.

    По данным издания, американские чиновники выразили желание добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что США видят значительный прогресс в этом направлении и намерены ускорить процесс.

    Американские представители на переговорах с европейцами сосредоточились на поиске путей к прекращению вооруженного конфликта и достижению прочного мира.

    В частности, обсуждались конкретные шаги и меры, которые могут привести к долгосрочному урегулированию.

    Согласно публикации, обсуждения в Париже касались не только прекращения огня, но и будущих перспектив мирного сосуществования на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

    Ранее в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Коментарии (17)
    19 апреля 2025, 00:38 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США

    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки

    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация США якобы готова рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    Собеседники Bloomberg отметили, что признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования, к которому стремятся обе стороны. По данным агентства, американские власти продолжают консультации и изучают различные сценарии развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен. Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задавал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма.

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    19 апреля 2025, 10:14 • Новости дня
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон не намерен продолжительное время поддерживать переговоры по ситуации на Украине, заявила на канале Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

    По ее словам, США не намерены годами заниматься обсуждением ситуации на Украине и проводить встречи без конкретного результата, передает РИА «Новости».

    Брюс подчеркнула, что Евросоюзу следует осознать позицию Вашингтона относительно сроков поддержки Киева.

    По ее словам, США ожидают скорейшего прекращения конфликта и считают, что дальнейшие переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов, в частности, на установление режима прекращения огня.

    Брюс добавила, что Вашингтон не видит смысла в бессрочных переговорах ради самого процесса.

    Ранее газета Washington Post писала, что Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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    18 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    В Германии не согласовали поставки Taurus Украине

    Лидер СДПГ заявил, что ХДС/ХСС не согласовали поставки Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил, что ХДС/ХСС не достигли консенсуса по вопросу поставок ракет Taurus Украине, решать этот вопрос будет новое правительство.

    По его словам, решения о поставках крылатых ракет Taurus Украине будут приниматься новым правительством на основе консенсуса, передает РИА «Новости».

    Клингбайль подчеркнул, что в блоке ХДС/ХСС нет единой позиции по этому вопросу, уточнив, что на коалиционных переговорах не обсуждались отдельные системы вооружений, такие как Taurus.

    Он также выразил сдержанность по поводу потенциального участия немецких военных в миротворческих силах для Украины, подчеркивая важность продолжения военной поддержки от Германии.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    18 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Рубио: Отмена санкций против России зависит от участия Европы в переговорах

    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

    Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

    Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

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