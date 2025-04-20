Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.2 комментария
DHL отменил посылки стоимостью свыше 800 долларов частным клиентам в США
Немецкий концерн DHL объявил о временной приостановке доставки посылок стоимостью выше 800 долларов в США для частных лиц в связи с изменениями в американском таможенном законодательстве.
По информации, опубликованной в пресс-релизе компании и переданной РИА «Новости», DHL с 21 апреля 2025 года больше не принимает к отправке посылки в США для частных лиц, если их заявленная стоимость превышает 800 долларов. В компании уточнили, что решение является временным и связано с новыми требованиями американских таможенных органов.
Теперь с 5 апреля 2025 года все отправления в США, стоимость которых выше 800 долларов, подлежат обязательной формальной таможенной процедуре оформления. Ранее аналогичная процедура требовалась только для посылок дороже 2,5 тысячи долларов. В DHL подчеркнули, что новые правила существенно увеличили объем работы и нагрузку на логистику, поэтому компании нужно изменить внутренние процессы и перераспределить ресурсы.
Поставки товаров для бизнеса стоимостью выше 800 долларов, отправляемые американским компаниям, приостановка не коснется, однако возможны задержки. В DHL отметили: «Это временная мера, и мы будем делиться обновлениями по мере развития ситуации».
Американские власти ужесточили таможенные требования на фоне введения новых пошлин. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о применении «взаимных» импортных пошлин в размере 10 процентов.
Для ряда стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита, но позднее почти для всех, кроме Китая, были возвращены базовые пошлины на 90 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более трети немецких компаний в этом году намерены сократить рабочие места, а компания Ford временно отказалась от экспорта ряда своих автомобилей в Китай из-за повышения китайских пошлин.