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Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе
Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ
В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.
Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.
Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.