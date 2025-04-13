В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два жителя, трое ранены

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в результате обстрела Голой Пристани Херсонской области, произведенного Вооруженными силами Украины, погибли два мирных жителя. Мужчина 1956 года рождения и женщина 1961 года рождения погибли на месте.



Трое пострадавших были доставлены в Скадовскую центральную районную больницу. Среди раненых двое мужчин 1958 и 1986 годов рождения, а также женщина 1969 года рождения. У них зафиксированы ранения грудной клетки, спины и коленных суставов.

Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что в результате обстрела также пострадала жительница села Геройское Голопристанского округа. Женщина 1993 года рождения получила ранения и была госпитализирована в ту же больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки, за сутки ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра.

Украинские войска провели 22 обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики за последние сутки, в результате чего был ранен один мирный житель и повреждены три дома и автомобиль.

Группировки войск России нанесли значительный урон ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1290 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и артиллерию.