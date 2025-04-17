Мэр Тбилиси обвинил Каллас в борьбе против суверенитета Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Будет необходимо, примем еще дополнительные законы, которые отвечают интересам страны и укрепляют ее суверенитет», – сказал он журналистам.

По его словам, новые регуляции, согласно которым правительство Грузии отныне должно визировать иностранную помощь местным НПО, «обеспечат прозрачность направляемых в Грузию теневых сумм, и больше эти деньги не смогут адресоваться на революционные процессы».

«(Глава евродипломатии Кая) Каллас и бюрократы такого типа, которые ведут борьбу против независимости и суверенитета Грузии, не смогут направлять в нашу страну грязные деньги, а значит, эти суммы не будут идти на государственные перевороты и революции. Вот этот факт им не дает покоя!», – заявил Каха Каладзе.

По его словам, Грузия «не позволит таким бюрократам использовать интересы Грузии в свою пользу».