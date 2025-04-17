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Мэр Тбилиси обвинил Каллас в борьбе против суверенитета Грузии
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил бюрократию Евросоюза в «борьбе против независимости и суверенитета Грузии» после критики руководителей ЕС принятых накануне парламентом страны поправок в законодательство, которыми ужесточается контроль над выделяемыми иностранными донорами грантами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Будет необходимо, примем еще дополнительные законы, которые отвечают интересам страны и укрепляют ее суверенитет», – сказал он журналистам.
По его словам, новые регуляции, согласно которым правительство Грузии отныне должно визировать иностранную помощь местным НПО, «обеспечат прозрачность направляемых в Грузию теневых сумм, и больше эти деньги не смогут адресоваться на революционные процессы».
«(Глава евродипломатии Кая) Каллас и бюрократы такого типа, которые ведут борьбу против независимости и суверенитета Грузии, не смогут направлять в нашу страну грязные деньги, а значит, эти суммы не будут идти на государственные перевороты и революции. Вот этот факт им не дает покоя!», – заявил Каха Каладзе.
По его словам, Грузия «не позволит таким бюрократам использовать интересы Грузии в свою пользу».