Премьер Грузии обвинил «кровавый режим» Саакашвили в начале войны 2008 года

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о начале войны с Южной Осетией режимом Саакашвили

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телекомпании «Рустави 2», что августовскую войну с Южной Осетией в 2008 году начал не грузинский народ, а режим экс-президента Михаила Саакашвили. По словам Кобахидзе, именно «нелегитимный и криминальный режим» Саакашвили стоял за началом конфликта, и для этого даже не требуется отдельного расследования, передает РИА «Новости».

В рамках изучения преступлений режима Саакашвили в парламенте Грузии действует временная следственная комиссия. Она была создана 5 февраля и проводит регулярные слушания. Многие грузинские оппозиционеры отказываются участвовать в заседаниях комиссии, что может привести к уголовной ответственности в виде штрафа или лишения свободы до одного года.

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе ранее заявлял, что комиссия займется расследованием организованной системы пыток в тюрьмах, убийств, насилия и коррупции периода правления Саакашвили. Также будет изучен вопрос об участии его режима в начале войны с Южной Осетией.

Ранее в Грузии раскрыли планы Михаила Саакашвили развязать войну в Южной Осетии в 2006 году.